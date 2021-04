Geschätzt, zurückhaltend, hilfsbereit, weltoffenen und als Mediziner anerkannt, so wird die Bevölkerung Haigerlochs und Umgebung den Allgemein- und Betriebsarzt Dr. Rudolf Mock in Erinnerung behalten. Er ist kurz nach seinem 88. Geburtstag am 20. März in Haigerloch gestorben. Mock war in der dri...