Das Unwetter, das am Mittwochabend über Baden-Württemberg hinwegzog, hat zwar im Zollernalbkreis vergleichsweise wenig angerichtet, dafür aber in der direkten Nachbarschaft. Stark betroffen ist – wie berichtet – auch das Corona-Impfzentrum in der Paul-Horn-Arena Tübingen, das auch viele Menschen aus dem Zollernalbkreis für ihre Impfungen nutzen. Gebuchte Termine werden teils abgesagt oder nach Möglichkeit umgelegt in andere Impfzentren.

Impfzentrum massiv getroffen

Wie das Landratsamt Tübingen in einer Pressemitteilung am Donnerstagmorgen bekannt gibt, ist das Tübinger Impfzentrum vom Unwetter massiv getroffen worden. Nach erster Einschätzung könne die Halle für mindestens zwei Wochen nicht genutzt werden. Die Impftermine am Donnerstag wurden bereits abgesagt. Derzeit wird an einer Lösung gearbeitet, wie die gebuchten Termine schnellstmöglich nachgeholt werden können, so das Landratsamt. Die Betroffenen würden in Kürze kontaktiert.

Zweitimpfungen gehen vor

Termine, die ab Freitag gebucht sind, können voraussichtlich bestehen bleiben. Sie sollen auf umliegende Impfzentren verlegt werden. Dies betrifft in erster Linie die Zweitimpfungen.

Ob auch die Erstimpftermine bestehen bleiben können, steht noch nicht fest. Möglicherweise müssen die Betroffenen neue Termine vereinbaren. „Über Lösungsmöglichkeiten wird aktuell mit dem Sozialministerium und den umliegenden Kreisen gesprochen. Alle Betroffenen (Erst- und Zweittermine) werden direkt informiert, sobald Konkretes feststeht“, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes.

Betroffene werden direkt kontaktiert

Auch für die auf den Impfstoff Janssen (Johnson&Johnson) für Freitag und Samstag gebuchten Termine werden Lösungen gesucht. Die Betroffenen würden ebenfalls direkt kontaktiert. Das Landratsamt will Änderungen auch online über tuebingen-impfzentrum.de verbreiten.

Wieviele Menschen betroffen sind, kann die Pressesprecherin aus dem Stegreif nicht sagen. Die Zahl der gebuchten Impfungen würde momentan eruiert, gibt Martina Guizetti auf Nachfrage bekannt.