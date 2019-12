Schau’n wir mal, ob der Schlüssel noch passt, rief der Leitende Hechinger Pfarrer Michael Knaus den vielen Gläubigen am vierten Adventssonntag vor der Stiftskirche zu… er passte! Damit stand dem ersten Gang durchs Hauptportal des Gotteshauses nach über fünfjähriger Sanierungsphase nichts entgegen: Eine erste Ministrantengruppe voraus, gefolgt von den Kirchenbesuchern und einer weiteren Gruppe Ministranten – und ganz am Ende des langen Einzugs der Geistliche.

Ein besonderer Moment auch für den Pfarrer

Zum Glockenläuten hatte Michael Knaus die Hechingerinnen und Hechinger an diesem ganz besonderen Morgen auf den Kirchenstufen freudestrahlend willkommen geheißen.

Zumal es ihm selbst bis dahin noch überhaupt nie vergönnt war, durch die mächtige Eingangstür in die St. Jakobuskirche einzuziehen – als er in der Zollernstadt die Nachfolge von Pfarrer Gabriel Maiwald antrat, präsentierte sich ihm das Gotteshaus bereits eingerüstet. Umso glücklicher machte es ihn am Sonntag, die Kirche von ihrer „Baustellen-Hinterhofatmosphäre“ befreit zu ­sehen.

Kleine Feier mit Sekt, Glühweinund Lebkuchen

Im Innern blickten ihm zahlreiche Gläubige nicht minder dankbar entgegen. Dazu wurde gemeinsam das Adventslied „Tauet Himmel den Gerechten“ angestimmt – darin die mehr als passende Liedzeile „Denn verschlossen war das Tor, bis der Heiland trat hervor“. Nach dem Gottesdienst an diesem doch sehr besonderen vierten Adventssonntag waren die Gläubigen zu Sekt, Glühwein und Lebkuchen ins katholische Gemeindehaus eingeladen.

