Wenn es allein ein gewiefter Schachzug des Rathauses war, dann hat’s funktioniert: Der große EJL-Deal am Schloßplatz und an der Schloßstraße ist geplatzt, weil die Stadt mit dem Vorkaufsrecht dazwischen gekrätscht ist. Die Immobilienfirma mit dem großen Hunger auf Gebäude in der Altstadt kommt nicht zum Zuge. Der Käufer ist vom gesamten Kaufvertrag zurückgetreten. Das bedeutet: Es geht wieder auf Los. Die Gebäude, die allesamt im Besitz eines Mannes aus Weilheim waren und nun wieder sind, können gekauft werden. Ob die Stadt dann erneut die Vorkaufsrecht-Karte zieht?

1,3 Millionen Euro Kaufpreis

Das hat die Verwaltung getan, als bei ihr das Immobiliengeschäft über den Tisch gegangen war. Für insgesamt 1,3 Millionen Euro gekauft hatte EJL den früheren Marstall (Schloßplatz 7 und 6), den angrenzenden Lebensmittelmarkt (Schloßplatz 8) sowie das Gebäude mit den Caritas-Läden (Schloßstraße 21) und die Zehntscheuer (Schloßstraße 19). Aber irgendwie war das dann doch zu viel für die Stadt – und die große Mehrheit des Gemeinderates. Auf dem Wege des Vorkaufsrechts konnten immerhin zwei der fünf Gebäude blockiert werden. Die Stadt hatte kritisiert, dass EJL keine konkreten Nutzungsabsichten oder Konzepte genannt habe. Damit aber wäre die Zukunft dieses durchaus interessanten Altstadtteils in den Augen der Verwaltung blockiert gewesen.

Auch die Stadt ist draußen

Die beiden Gebäude, die in den Besitz des Rathauses hätten gehen sollen, wollte die Stadt mithilfe eines Partners sanieren. Das hat sich nun allerdings erübrigt. Nach dem Rückzug des Verkäufers besagen nun die Modalitäten, dass auch die Stadt draußen ist. Die Verwaltung hatte den Kaufpreis als weit überzogen bezeichnet und hätte für die beiden Gebäude wahrscheinlich deutlich weniger beglichen. Eben dies dürfte nun wohl den Ausschlag gegeben haben. Der frühere Besitzer hat vom Rücktrittsrecht Gebrauch gemacht, nachdem die Stadt ganz offenkundig mit dem Verkehrswert der mächtig in die Jahre gekommenen Immobilien gewunken hat.

Die Karte des Vorkaufsrechts will die Stadt wohl auch auf dem Obertrplatz ziehen.

Info Gebremst wird EJL außerdem mit dem spektakulären Projekt einer Strandbar auf dem Dach des Cityparks in der Neustraße. Aber nicht von der Stadt! Die hat die Baugenehmigung erteilt. Ein weiter entfernter Nachbar geht nun gegen die Genehmigung vor, weil er um seine Ruhe fürchtet.

Das interessiert ebenfalls: