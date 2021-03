Die Seismologen blicken mit einem gewissen Erstaunen auf die rumpelnden Ereignisse unter der Zollernalb. Am frühen Sonntagabend passierte das inzwischen vierte deutlich spürbare Erdbeben in einem Zeitraum von nur anderthalb Jahren. Es hatte, wie Nachmessungen ergaben, die Stärke 3.7 auf der Richterskala, und das Epizentrum lag nach Angaben des Landeserdbebendienstes in Freiburg unter Jungingen.

Immer wieder die „Albstadt-Scherzone“

Nun ist es nicht so, dass die Erdbebenforscher die „Albstadt-Scherzone“, zu der auch das Killertal und seine umliegenden Berge gehören, nicht permanent im Blick hätten. „Da kann es immer wieder zu Erdbeben kommen“, weiß Dr. Stefan Stange, der Leiter des Landeserdbebendienstes. Die Häufung der unterirdischen Erschütterungen in diesem Gebiet findet jedoch auch er bemerkenswert. „Wir haben definitiv eine Zeit, in der deutlich mehr spürbare Beben zu verzeichnen sind“, sagt er und erinnert insbesondere an das Beben vom 1. Dezember 2020, das die Magnitude 3.9 hatte und als stärkstes Alb-Erdbeben seit 2003 Schlagzeilen schrieb.

Epizentrum im „Vierländereck“

Was ebenfalls erstaunlich ist: Das Dezember-Beben hatte fast exakt dasselbe Epizentrum wie das jetzige vom 20. März, 18.37 Uhr: etwa zwei Kilometer südwestlich von Jungingen unterhalb des Himberg-Massivs, direkt am „Vierländereck“, wo die Gemarkungen von Hechingen(-Boll), Jungingen, Burladingen(-Starzeln) und Albstadt(-Onstmettingen) aufeinandertreffen. Aus diesem „ganz banalen Grund“, so Stange, variieren hier auch immer wieder die geographischen Zuordnungen. Der Schweizer Erdbebendienst führt das jüngste Beben unter Albstadt, die Freiburger Protokollanten haben Jungingen als Epizentrum notiert.

Schon acht Nachbeben

„Jungingen, Zollernalbkreis, BW“ steht auch hinter den inzwischen acht Nachbeben, die seit dem 3.7er-Rumpler am Sonntagabend um 18.37 Uhr gemessen wurden. Spürbar waren die wenigsten von ihnen, allenfalls die Erschütterung mit der Stärke 1.9 am Sonntagabend um 19.31 Uhr und das Beben mit der Stärke 2.6 in der Nacht zum Montag um 1.57 Uhr. Dass Letzteres verschiedentlich wahrgenommen wurde, bestätigt Stefan Stange: 170 Meldungen habe es in der Nacht gegeben von Zeitgenossen, die entweder noch wach waren oder gar aus dem Schlaf gerissen wurden.

„Heftiger Schlag und Donner“

Das Hauptbeben am frühen Sonntagabend ist ganz offenkundig von den allermeisten Zollernälblern gespürt worden, die zu diesem Zeitpunkt nicht gerade im Freien oder im Auto unterwegs waren. „Heftiger Schlag und Donner, die Gläser haben gewackelt. Mann, war das heftig“, schrieb unser Leser Peter Traub sofort per Mail in die Redaktion. Auch auf unserer Facebook-Seite gab es sofort Reaktionen. „War hier in H-Stetten sehr deutlich spürbar und hat einen Riesenknall gemacht: sehr kurz, aber mehr als deutlich spürbar“, notierte ein Hechinger Vorstadtbewohner und erhielt Antworten unter anderem aus Reutlingen, Engstingen, Tuttlingen und Böblingen: Überall habe man den Rumpler gespürt. „In Orschelhagen gab es einen explosionsartigen Knall, darauf wackelte das ganze Haus“, schrieb eine andere Facebook-Userin.

Bass erstaunt wurde auch zur Kenntnis genommen, dass das Ereignis schon zehn Minuten nach dem Schlag auf swp.de/hechingen gemeldet und eingeordnet wurde: „Die Presse tippt schneller, als wir aufhören können mit Zittern“, schrieb eine Leserin aus Stein.

Sechs Menschen wählten den Notruf

Sechs Zeitgenossen haben nicht gegoogelt, sondern den Notruf gewählt, um zu erfahren, was passiert ist. Das bestätigte Michael Schaal, Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen. Die Ordnungshüter konnten die Anrufer aus erster Hand darüber informieren, dass es sich um ein Erdbeben handelte, denn, so Schaal: „Auch bei uns im Präsidium ist es spürbar gewesen.“ Wichtiger für die Polizeibilanz war letztlich aber: „keine Verletzten, keine Schäden“. Jedenfalls keine, die bei der Polizei gemeldet wurden.

Risse in den Wänden nicht ausgeschlossen

Dass hie und da Risse in den Wänden oder verschobene Dachziegel möglich sind, schließt Seismologe Stefan Stange bei einem Beben der Stärke 3.7 nicht aus. Seine Behörde zählte bis Montagmittag 3600 Meldungen der Erschütterung, die meisten naturgemäß aus dem Zollernalbkreis, viele aber auch aus dem mittleren Neckarraum bis nach Stuttgart, eine einzige gar aus dem Elsass, keine diesmal aus der Schweiz. Zum Vergleich: Am 1. Dezember waren rund 6000 Meldungen gezählt worden.

Keine Prognosen möglich

Welche Schlüsse die Erdbebenforscher daraus ziehen, dass es unter der Zollernalb gerade so häufig rumpelt? „Keine, was weitere Entwicklungen angeht“, sagt Stange in aller Offenheit. Eigentlich geht er davon aus, „dass die Aktivität langsam nachlässt“, um sich im nächsten Atemzug wieder zurückzunehmen: „Aber das hat man im Dezember auch gedacht.“ Also: „Wir wissen es einfach nicht.“ Anders als Gewitterstürme und Warmluftfronten lassen sich heraufziehende Erdbeben auch anno 2021 noch nicht stabil vorhersagen. Aus Erfahrung wissen die Forscher aber eins: Mit weiteren Nachbeben ist in den nächsten Stunden und Tagen zu rechnen. Egal ob unter Jungingen, Hechingen, Burladingen oder Albstadt.