Hechingen Nabu streicht die Segel bei den Buchen

Es gibt definitiv keine Bürgerinitiative zur Rettung der Obertorplatz-Bäume. Auch der Nabu akzeptiert die Entscheidung.

Noch vor einer Woche war bei der HZ angeklopft worden: Ob eine Bürgerinitiative zur Rettung der Obertorplatz-Bäume medial unterstützt werden würde? Aber klar doch. Geplant war ein zweites Gutachten. Das vorliegende Papier der Stadt hat wie mehrfach berichtet das Aus für die Blutbuchen beim Brunnen bedeutet. Allerdings dürfte ein neues, anderslautendes Gutachten das vorige nicht aufheben: Sollte ein Unglück passieren wegen der Bäume, wäre die Stadt trotz einer zweiten Untersuchung in der Verantwortung.

Die Hechinger Nabu-Gruppe streicht ebenfalls die Segel und zeigt Verständnis für die Entscheidung zur Baumfällung. Dies haben die Naturschützer am Freitag in einer Presseerklärung zum Ausdruck gebracht. Die Gruppe, die sich schon seit 2001 immer wieder für den Erhalt der über 100 Jahre alten Bäume einsetzte, hat das neue Gutachten intensiv geprüft und auch die mündlichen Erläuterungen des Sachverständigen Peter Klug in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch aufmerksam verfolgt. Vermisst wurde dabei eine Befassung mit dem fünf Jahre zuvor erstatteten Gutachten des Sachverständigen Dr. Lobis. Dieser hatte nur für den Fall von Abgrabungen für die geplante Tiefgarage die Fällung, ansonsten eine Kroneneinkürzung empfohlen. Die Bewertung der seitherigen Entwicklung der Schädigungen hätte zudem, so der Nabu, eventuell Erkenntnisse zur Dringlichkeit von Maßnahmen ermöglicht.

Nur ohne Tiefgarage

Dennoch sei die Bewertung der Risiken durch den Sachverständigen Peter Klug schlüssig und nachvollziehbar, war man sich beim Monatstreffen einig. Dies sei auch von zwei Nabu-Fachleuten, welche die Gruppe um eine Bewertung des Gutachtens gebeten hatte, bestätigt worden. Gleichwohl zeigen sich die Naturschützer tief betroffen von dem Todesurteil für die beiden Buchen. Diese seien nicht nur stadtbildprägend, sondern auch als Schattenspender, Sauerstoffproduzenten und Staubfilter für das Kleinklima von hoher Bedeutung.

Konsequenz der in Anbetracht des Haftungsrisikos früher oder später wohl unvermeidbaren Aktion müsse die Neugestaltung des Obertorplatzes mit der Pflanzung mehrerer großkroniger Bäume sein – so rasch wie möglich. Dies sei allerdings nur ohne Tiefgarage möglich, weil auch das Wurzelwerk solcher Bäume einen entsprechend tiefen Untergrund benötige, so die Nabu-Aktiven.