Hechingen Nabu jetzt mit Führungsquartett

Hechingen / SWP

Gert Rominger, Sprecher der Hechinger Nabu-Gruppe, stellt sein Amt zur Verfügung, bleibt aber in der Führungsriege.

Dramatisches Insektensterben, starke Rückgänge der heimischen Vogelarten, zusammen­brechende Streuobst­bestände, Flächenverbrauch und Zerstörung von Biotopen – das sind die Felder, auf denen die Hechinger Gruppe des Naturschutzbundes Nabu sich seit vielen Jahren mit großem Einsatz und gelegentlichen Erfolgen um Schadens­begrenzung bemüht. Und diese Anstrengungen zum Erhalt der Artenvielfalt seien wichtiger denn je, lautete die Botschaft in der Hauptversammlung der Hechinger Nabu-Gruppe.

Wie Vorsitzender Gert Rominger in seinem Jahresbericht darlegte, sei die Gruppe im vergangenen Jahr mit ihren Aktivitäten „über sich hinausgewachsen“. Mit gerade einem Dutzend aktiver und gelegentlicher Mithilfe weiterer Naturfreunde habe man bei der Landschaftspflege im Schafwasen, vor allem aber bei der Pflege der Obstbäume im Gewann Breite und der Neupflanzung heimischer Obstsorten Vorbildliches geleistet. Dabei habe die Unterstützung durch die Stadt Hechingen und ihren Betriebshof eine wichtige Rolle gespielt.

Wie überhaupt die Zusammenarbeit erste Früchte trage, die sich in den nächsten Wochen erkennen lassen werden. Im Rahmen der Nabu-Aktion „Natur nah dran“ werden im Stadtgebiet vom Betriebshof an insgesamt fünf Stellen Einheitsrasen zu Blumenwiesen umgewandelt und Schotterflächen zum Blühen gebracht. Im neuen Jahresprogramm fänden sich im 26. Jahr des Bestehens der Gruppe so viele Veranstaltungen – Exkursionen, Vorträge, Aktionen – wie nie zuvor. Zu leisten sei dies nur durch den großen zeitlichen Einsatz aller Aktiven, wobei der bei einigen erfolgte Eintritt in den Ruhestand sich durchaus günstig auswirke.

Das vorgerückte Alter war allerdings auch für den langjährigen Vorsitzenden Gert Rominger Anlass dafür, sein Amt zur Verfügung zu stellen. Aus der Not eine Tugend machten die Teilnehmer dadurch, dass sie – dem Beispiel vieler anderer Nabu-Gruppen folgend – eine Satzungsänderung beschlossen. Fortan wird sich der Vorstand aus mehreren gleichberechtigten Mitgliedern zusammensetzen, damit die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt ist. Bei den anschließenden Wahlen erklärten der bisherige Vorsitzende Gert Rominger, seine Stellvertreter Jürgen Detel und Wolfgang Fuchs sowie Kassenverwalterin Brigitte Brenner ihre Bereitschaft, zwei weitere Jahre als gleichberechtigte Gruppen-Sprecher zu fungieren. Durch ihre einstimmige Wahl ist die für erfolgreiche Arbeit wichtige Kontinuität gegeben. Einstimmig erfolgte auch die Entlastung von Kassenverwalterin Brigitte Brenner, die über ein solides finanzielles Polster berichtete, das auch im laufenden Jahr Anschaffungen wie Pflanzmaterial, Nisthilfen und Geräte erlaubt.

Danke sagt die Hechinger Nabu-Gruppe dem Bildungshaus St. Luzen, das bekanntlich seit vielen Jahren seine Räumlichkeiten für Nabu-Veranstaltungen und -Monatstreffen zur Verfügung stellt und in dessen Klostergarten mehrere Biotope unterhalten werden.

Herbert Fuchs vom Nabu-Kreisverband Zollernalb lobte die Hechinger Gruppe für ihren vielfältigen Einsatz für Natur und Umwelt und wünschte ihr viele weitere erfolgreiche Jahre.