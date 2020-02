Die kleine Besetzung des Blasmusikorchesters des Musikvereins Stetten, die „Gnadental Swingers“, unterhielt die Besucher des Musikerballs bereits einige Zeit vor Beginn der Veranstaltung mit flotten Weisen.

Zirkusdirektor Hansjörg Bart eröffnete dann die Veranstaltung mit Grußworten, die in selbst gemachten Reimen vorgetragen wurden, und führte in gewohnt sicherer Weise durch das Programm. Nach einigen ironischen Seitenhieben auf die städtische Kommunalpolitik konnte er als ersten Tagesordnungspunkt die „Schnorchel Huaschter“ aus Hechingen ankündigen, die sofort musikalisch das Zepter übernahmen. Das Schunkeln, das Klatschen und die Bildung von Polonaisen durch das Publikum wollte nicht aufhören.

Tanz mit der Biotonne

Weiter ging es im Programm mit den Jungmusikanten, die mit Biotonnen auf die Bühne zogen und dem Publikum zeigten, dass im Biomülleimer ein reges Leben herrscht. Sobald die Deckel angehoben wurden, kamen Köpfe von Lebewesen zum Vorschein, die versuchten, aus den Mülleimern zu entkommen, dann aber wieder zurückgedrängt wurden. Es zeigte sich, dass nicht überall, wo „Bio-Tonne“ drauf steht, auch Biomüll drin ist.

Ein lustiges Zwiegespräch führten anschließend „Hannes und der Bürgermeister“, dargestellt von Michaela Buckenmaier und Markus Beisel. Der Bürgermeister wollte den Text für ein Gedicht für seine Gattin zusammenstellen und brauchte dazu die Unterstützung vom Hannes – bis alles passte.

Abwechslung brachten die „Reichenbachperlen“, dargestellt von Uli Messerschmidt, Michaela Klotz, Daniela Killmaier und Christa Köhler, mit Gesang ins Programm. Die bedauernswerten Damen klagten in ihren Liedern darüber, wie schwer es in heutiger Zeit für eine alleinstehende Frau ist, zu einem Lebensgefährten zu kommen.

Die Ballerinen des Musikvereins

Danach kam Bewegung auf die Bühne, denn die als Ballerinen verkleideten Männer des Musikvereins zeigten dem Publikum, dass nicht nur Frauen als Tanzgarden auftreten können, sondern dass auch Männer dazu in der Lage sind. Mit Tanz und Akrobatik begeisterten sie das Publikum so, dass sie ohne Zugabe nicht von der Bühne gelassen wurden.

Wie sich ein altes Ehepaar verhält (und welche Dispute entstehen), wenn die Frau Nacht für Nacht nicht schlafen kann, weil der Ehemann neben ihr schnarcht oder erst vom Frühschoppen nach Hause kommt, wenn die Ehefrau bereits abends zu Bett gegangen ist, zeigten während des Sketches „Im Bett“ Anja Huber und Hansjörg Bart in schauspielerisch gelungener Weise.

Mit Gesang brachten Bernd Klumpp, Rainer Fink und Daniel Fink wieder Abwechslung ins Programm. Unter dem Titel „Nix Amore“ schilderten sie ihr Abenteuer als verheiratete Männer, die in Venedig einmal die Bekanntschaft einer anderen Frau genießen wollten, was für sie katastrophal ernüchternd ausging. Als sie heimkamen, entdeckten sie sogar die Rache ihrer Frauen. Also „Nix Amore“ – weder in Venedig noch zu Hause.

Der getanzte Kohleausstieg

Und danach kam wieder Leben auf die Bühne mit der großen Tanzgarde der Narrenzunft Hagaverschrecker Stetten unter der Leitung von Beatrice Wolf. Unter dem Motto „Kohleausstieg“ zeigten die Tänzerinnen tänzerische und akrobatische Höchstleistungen. Den krönenden Abschluss bot der aus Tirol angereiste „DJ Ötzi“ (Daniel Fink) mit dem Lied „Ein heller Stern“.

Alle Programmpunkte erhielten den verdienten Beifall des Publikums, und dann rief Hansjörg Bart noch einmal alle Akteure auf die Bühne. Das Finale schloss das Programm mit Schunkelwalzer ab.

Dann wurde die Bühne freigegeben für die inzwischen einmarschierenden „Hudelgai-Bätscher“ aus Hechingen, welche die Stimmung mit ihrem Melodien weiter hochhielten. Mit Livemusik von den „Gnadental Swingers“ und mit von „DJ Dani“ aufgelegter Musik ging es dann bis in die frühen Morgenstunden stimmungsvoll weiter.

