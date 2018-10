Hechingen Musik in der Villa: Jedes Lied ein Gedicht

Musik in der Villa: Jedes Lied ein Gedicht

Hechingen / Antonia Lezerkoss

Lieder von Hugo Wolf nach Gedichten von Eduard Mörike fanden in der Villa Eugenia ein aufmerksames Publikum.

Es gibt Komponisten, die wurden nur durch ein einziges Genre berühmt: Bestes Beispiel ist Hugo Wolf (1860-1903), der als einer der wichtigsten Liederkomponisten der Spätromantik gilt. Hochemotional, expressiv und poetisch, wusste der Lyriker par excellence Gedichttexte musikalisch zu durchdringen. Bei ihm steht das Wort im Zentrum wie bei keinem seiner Vorgänger. Vor allem Mörikes Werk hatte Wolf immer wieder zu sehr produktiven Schaffensphasen angeregt.

Die von den Künstlern Andreas Reibenspies, Gesang, und Prof. Peter Nelson, Klavier, (von der Hochschule für Musik in Trossingen) sorgfältig und mit Bedacht ausgewählten und exzellent interpretierten Wolf-Lieder waren ein Fest des Liedgesangs und fesselten die zahlreichen Hörer in der Villa Eugenia augenblicklich.

Jeden Aspekt der Mörike-Lieder auslotend, spürten Reibenspies und Nelson den unterschiedlichen Stimmungen von Text und Lied genau nach und schafften es, jedes Lied differenziert und abgerundet zu gestalten. Während sie den Notentext genau beachteten, gelang den Künstlern eine zwingende eigene Interpretation von Wolfs Werk.

Nelsons Klavierspiel illustrierte farbenreich die Szenen der Mörike-Gedichte: mal mit leichtem, glockigen Ton wie in „Begegnung“ oder „Der Gärtner“, mal klangvoll und ausdrucksstark wie in „In der Frühe“ und „Lied vom Winde“. Damit bot er einen vollendeten Klangteppich, auf dem sich Reibenspies‘ brillante Stimme bestens entfalten konnte. Balladen wie „Der Feuerreiter“ wurden zu lebendigen, bühnenhaften Szenen, in denen Reibenspies den unheimlich aufwühlenden Ton genauso traf wie die dramatischen Stellen.

Mit sorgfältig dosierter Empfindsamkeit vermochte Reibenspies auch die lyrischen Lieder großartig zu gestalten, jede Facette beleuchtete der Sänger mit seiner warmen Baritonstimme: innige Liebe, unterdrückte Erregung oder auch ausbrechende Leidenschaft. An heitere Lieder wie „Fußreise“ oder „Der Gärtner“ schlossen sich Liebeslieder mit „Nimmersatte Liebe“ und „An die Geliebte“ und betrachtende Lyrik von grüblerisch-romantischer Gedankentiefe über Zeitliches und Vergängliches an.

Emphatisch und innig brachten die Künstler mit „Gebet“ und „Wo find ich Trost“ auch eine religiöse Komponente zum Klingen. Trotz der Dramatik in einigen Liedern blieb Reibenspies‘ Klang sehr liedhaft und er leistete sich keinerlei Manierismen. Sänger und Pianist hielten sich in ihrer dynamischen Gestaltung an Wolfs Liedsprache. Das Verhältnis der Stimme zum Klavier war stets ausgewogen.

Zum Abschluss des vorletzten Konzerts in der Reihe „Musik in der Villa“ in diesem Jahr wurde der Ton spritzig-humorvoll und endete mit dem unternehmungslustigen „Tambour“, dem süffisanten „Selbstgeständnis“ und der walzerseligen Rezensentenschelte „Abschied“.

Wunderbar leidenschaftlich gelang der ausbruchartige Schluss der anfangs schwermütigen „Verborgenheit“; eine Sternstunde vor allem auch für den Pianisten Nelson als Zugabe und Dank für den begeisterten Applaus des Publikums.