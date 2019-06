Die Umbauten im „Mahles Haus“ haben schon begonnen. Der Heizöltank wurde bereits entfernt.

Die Sanierung des „’s Mahles Haus“, mitten im Ortskern, ist bereits gestartet worden. Die erste Baumaßnahme, die die Gemeinde Rangendingen veranlasst hat, war der Ausbau der Heizöltanks, teilt Helmut Strobel, Vorsitzender des Heimatvereins Rangendingen mit. Denn das Heimatmuseum bekommt eine neue Gasheizung eingebaut.

Die Gemeinde Rangendingen hat dafür vier Sanierungsarbeiten, die bis Ende des Jahres dauern könnten, vergeben: Ausbau Öltanks (Firma Huber), Hausanschluss Gas (Firma Fairnetz), Einbau Gas-Brennwert (Firma Heck) sowie der Einbau der Treppe und des Podests (Firma Dieringer). „Wir liegen in all diesen Gewerken unterhalb der Kostenberechnung“, informiert Bürgermeister Johann Widmaier. Die Projektkosten werden anstelle der veranschlagten rund 68 000 Euro brutto bei etwa 60 000 Euro liegen. „Für eine neue energiesparende Beleuchtung wird ein Zuschuss beantragt“, so Johann Widmaier. Diese Arbeiten wurden daher noch zurückgestellt.

Wie Helmut Strobel schon Anfang des Jahres bei der Hauptversammlung betonte, hat der Heimatverein mit dem Umbau des Museums „ein dickes Brett zu bohren“. Die obere Empore wird dabei bis zur Wand beziehungsweise dem Fenster vorgezogen. Zudem wird die Treppe hochgezogen, damit Besucher das Dachgeschoss bequemer erreichen können. Da dadurch eine zweite Fluchttreppe – die alte bleibt ja bestehen – entsteht, erfüllt das Mahles Haus wieder die Vorgaben, die für ein öffentliches Gebäude bestehen. Neben dem Platzgewinn, den der Verein erlangt, wird nach dem Umbau auch „das letzte Gebäude“ der Gemeinde an das örtliche Gasnetz angeschlossen.