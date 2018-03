Hechingen Multimediale Inszenierung in der Stadthalle

Multimediale Inszenierung in der Stadthalle

Hechingen / Antonia Lezerkoss

Ich bin kein Tier. Ich bin ein menschliches Wesen!“, soll er einmal einer Verfolgermeute zugerufen haben: Joseph Carey (John) Merrick (*5. August 1862; † 11. April 1890), der „Elefantenmensch“. Sein Schicksal zeichnete das Ensemble der Mediabühne Hamburg in der Hechinger Stadthalle „Museum“ als beeindruckendes, dunkelbuntes Audiobilderbuch nach: wunderschön illustriert mit stimmungsvollem Scherenschnitt-Trickfilm und opulentem Soundtrack.

Es ist die Geschichte eines von Geburt an durch Haut- und Knochenwucherungen verunstalteten Mannes. Von dem sadistischen Trunkenbold Robert Noakes als Manager ausgenützt und gequält, muss sich John Merrick, geistig völlig gesund, auf Jahrmärkten in sogenannten „Freak-Shows“ europaweit zur Schau stellen.

Fast gelingt es Noakes, Merrick zu töten, doch die einäugige Tänzerin Dolorosa entdeckt den bei bitterer Kälte im Wald angebundenen Merrick, befreit ihn und gibt ihm Geld für seine Rückkehr nach England.

Der Arzt Frederick Treves hilft weiter. Er erkennt hinter dem erschreckenden Äußeren einen sensiblen und intelligenten Mann. Merrick darf sich in Treves Hospital von den Misshandlungen erholen. Doch die Schatten der Vergangenheit verfolgen den „Elefantenmenschen“ erneut. Noakes entführt sein „Schaustück“.

Doch Treves gelingt es, seinen Patienten zurückzuholen. Unter der Obhut seines Retters schält sich Merrick eine Persönlichkeit heraus, die einen liebenswerten, aufgeweckten und ganz normalen Menschen zeigt.

John Merrick hat es tatsächlich gegeben, der Londoner Arzt Frederick Treves (1853-1923) hat seine Geschichte aufgezeichnet. Basierend auf den Notizen und ihrer Hörspiel-Adaption hat die Mediabühne eine Live-Theater-Fassung entwickelt – eine unter die Haut gehende Parabel gegen Vorurteile, einen Appell für Toleranz und Menschlichkeit.

Vier „alles könnende Hörschauspieler“ interpretieren an einem langen Tisch, mit Mikrofon ausgestattet und frontal dem Publikum zugewandt, lebendig und ausdrucksstark die Figuren.

Mit großer stimmlicher Präsenz, Intonation und Dramatik verleihen sie jeder Person einen eigenen Charakter und eine eigene Stimme: Freude und Angst klingt aus den schwerfällig artikulierten Gedanken Merricks, Empathie und Selbstbewusstsein schwingt in der markanten Stimme des Arztes, Häme und Bosheit verrät der Tonfall Noakes.

Im Rücken der Sprecher befindet sich eine Leinwand, auf welcher die vorgetragenen Szenen in Schattenspiel-Ästhetik dargestellt werden. Die Bilder beschwören so sprichwörtlich Licht und Schatten des Jahrmarkttheaters einer Zeit herauf, in der Menschen, die nicht der gängigen Norm entsprachen, einer schaulustigen Öffentlichkeit zur makabren Unterhaltung dienten.

Die Animationssequenzen wurden von der Mediabühne komplett selbst produziert. Sie bedienen sich dabei einer spannenden Kunstform, die irgendwo zwischen Theater, Rezitation, Film und multimedialer Inszenierung anzusiedeln ist und Elemente des virtuellen Puppentrick- und Figurentheaters sowie einer viktorianisch anmutenden, quasi-farblosen Vintage-Optik beinhaltet.