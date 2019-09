Das Motto beim Motorradtreffen in Gruol hieß am Wochenende „Zurück zu den Wurzeln“. Nachdem in den vergangenen Jahren viele berühmte Bands ihr Stelldichein in Gruol gegeben oder auch ganz bekannte Tribute-Acts aufgespielt hatten, präsentierten die Veranstalter nun wieder ein etwas reduziertes Programm mit Musikgruppen, die teils bereits häufiger beim Motorradtreffen oder anderen Festen der Gruoler Biker zu Gast waren. Für diese etwas abgespeckte Version des Motorradkellers Gruol zahlten die Besucher am ersten Tag deutlich weniger Eintritt.

Sechs Gruppen sorgten für Furore

Die Unterhaltung ließ sich aber dennoch sehen mit einem Burnout-Table, Striptease und der Feuerkunst. Es gab auch einen Barbereich, eine Händlermeile und das große Lagerfeuer. Im Fokus aber stand die Bühne, worauf die insgesamt sechs Gruppen für Furore sorgten.

Den Anfang machte am Freitagabend die Truppe „Crossing Sabbath“, die sich hauptsächlich den Hits, von Dio, Rainbow, Black Sabbath und Ozzy Osbourne widmete.

Die Tribute-Band „Just Priest“ setzte dagegen ausschließlich mit Songs der Metal-Legende „Judas Priest“ Akzente und bewegte sich dabei nahe am Original. Sänger Udo Welz outete sich als „Turbo Lover“, aber auch um „Firepower“ oder einen „Painkiller“ war man nicht verlegen. Als der Headliner des Abends, „Powerlord“, mit einer Rammstein-Show begeisterte, war das große Zelt ebenfalls ganz gut gefüllt. Die Franken ließen die „Sonne“ im Zelt aufgehen und unternahmen gesanglich eine „Reise, Reise“ nach „Amerika“.

Publikum sang inbrünstig mit

Zu Titeln wie „Benzin“, „Mein Herz brennt“ und „Deutschland“ sorgten die Feuerkünstlerinnen Anja und Nicki mit einer spektakulären Show und diversen Utensilien auf der Bühne für Erstaunen. In den beiden anderen Blöcken waren von „Powerlord“ vor allem Rock- und Metal-Klassiker der vergangenen Jahrzehnte zu hören.

Das Spektrum reichte von Deep Purple über Billy Idol, Metallica und die Cranberries bis hin zu modernen Bands wie Limb Bizkit oder In Extremo. Vor allem das ungewöhnliche „Human“ und der Johnny Cash-Hit „Ring Of Fire“ stachen hervor. Bei Songs wie „Warriors Of The World“ wurde begeistert mitgemacht, und bei den Balladen „Heart Of Steel“ und „Nothing Else Matters“ wurde auch im Publikum ebenso emotional wie inbrünstig mitgesungen.

Am Samstag gab „Wild Child“ aus Hornberg den Einheizer, hauptsächlich mit kernigem Rock beziehungsweise Liedern von etwas älteren Bands. Die drei Brüder von „Sons Of Sound“ knüpften nahtlos an den Auftritt an und gaben eigene Songs wie „Heart On Fire“ oder „Fear Of The Dance“ zum Besten. Wie bei anderen Liedern wusste hierbei der harmonische Gesang zu überzeugen. Bei „The Change“ sang der Sänger und Bassist die Melodien vor, das Publikum sang sie dann nach. Auch Lautstärketest machte er mit der Meute. Bei einer der Zugaben spazierte er gar mitsamt Instrument durch das Publikum.

Veranstalter mit dem Besuch zufrieden

Den Abschluss machte die Fürther Combo „Powerage“ mit rockigen Songs von Golden Earring, U2 oder Journey sowie härteren Stücken („Killing In The Name Of“) oder dem modernen „Fallen“ von Volbeat. Besonders gut kamen aber auch die Popsongs oder Oldies wie „The Rose“, „Let It Be“, „Purple Rain“ und „Angels“ an; hierbei sang das Publikum begeistert mit.

Vor dem Auftritt von „Powerage“ gab es eine prickelnde Stripshow, zu der die Tänzerin einen Mann aus dem Publikum auf die Bühne beorderte, den sie auf einen Stuhl setzte und tänzerisch umgarnte. Natürlich war das Zelt hierbei richtig gut gefüllt. Insgesamt durften die Veranstalter auch am zweiten Tag mit dem Besuch zufrieden sein.

Das könnte dich auch interessieren: