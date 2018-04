Bechtoldsweiler Mostprobe fällt in diesem Jahr aus

Bechtoldsweiler / Horst Bendix

Väterchen Frost hatte im April vergangenen Jahres auch dem Obst- und Gartenbauverein Bechtoldsweiler arg zugesetzt. Deshalb muss die Mostprobe in diesem Jahr ausfallen. Dies wurde von den rund 20 anwesenden Mitgliedern sehr bedauert, als sie die Nachricht des Vorsitzenden Franz Strohmeier während der Hauptversammlung im Rathauses erfuhren.

Der Kreisverbandsvorsitzende Christian Kugler betonte, dass der Mistelwuchs auf dem Vormarsch sei. Das Problem betreffe nicht nur die Gemarkung Bechtoldsweiler. Als Ursache für den unkontrollierten Wuchs nannte Kugler die unregelmäßige Pflege der Obstbäume. Er gab Tipps und Ratschläge, wie das Problem in Zukunft vermieden werden könne. Schlussendlich helfe nur die Motorsäge, um den „Schmarotzern“ Herr zu werden. Bilder von Erwin Schimminger verdeutlichten dies.

Zu wenig Personal für Hockete

Schriftführer Erwin Schimminger berichtete vom Jahresgeschehen. Wegen Personalmangel könne der Verein nicht mehr an der Vatertagshockete teilnehmen, an der er sich jahrzehntelang beteiligt hatte. Es stünden einfach zu wenig Mitglieder zur Verfügung, die die Arbeit auf sich nehmen. „Es geht einfach nicht mehr, dass wenige Mitglieder die Arbeit für viele machen“, zog Schimminger eine bittere Bilanz.

Ortsvorsteher Günter Konstanzer erinnerte in einem Grußwort an den Besuch der Bewertungskommission von „Unser Dorf hat Zukunft“. Konstanzer lobte den Obst- und Gartenbauverein und dessen Vorsitzenden Franz Strohmeier. Die Obstanlage sei zur Freude aller Teilnehmer hervorragend präsentiert worden. Dadurch habe man natürlich auch wichtige Punkte in der Bewertung eingefahren. Konstanzer kündigte an, dass am 13. Juni die Bewertungskommission nochmals in Bechtoldsweiler vorbeischaue. Dieses Mal beteiligt sich das Dorf auf Landesebene.

In den Wahlen wurden Franz Strohmeier, Rechnungsführer Hans-Peter Binanzer sowie die Beisitzer Heinz Wolf und Franz Basler einstimmig gewählt. Die anderen Vorstandsmitglieder bleiben noch bis zur nächsten Hauptversammlung im Amt. Im Anschluss an die Wahlen ehrte Kreisverbandsvorsitzender Christian Kugler einige Mitglieder für 40 Jahre Mitgliedschaft im Obst- und Gartenbauverein Bechtoldsweiler. Franz Meier, Ferdinand Schollian und Walter Haag bekamen das Gold-Bäumchen mit Silberkranz des Landesverbands für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg (LOGL), dazu gab es ein Präsent des Obst- und Gartenbauvereins.