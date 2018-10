Rangendingen Mostfest: Apfelsaft so süß wie nie zuvor

Rangendingen / KS

Beim Obst- und Gartenbauverein Rangendingen werden heimische Früchte zu des Schwaben Lieblingsgetränk verarbeitet.

Er gilt als des Schwaben liebstes Getränk und darf bei keinem Herbstfest fehlen: der Most, der beim Obst- und Gartenbauverein Rangendingen natürlich aus heimischen Früchten gepresst wird. Zusätzlich im Angebot standen beim Mostfest am Samstag auch noch andere kulinarische Köstlichkeiten wie selbstgemachte Apfel-, Zwetschgen- und Zwiebelbeeten, Schälripple mit Sauerkraut, Käse- und Wurstsalat. Wieder wurde das Stuhllager der Festhalle sehr gemütlich in eine Art Besenwirtschaft umfunktioniert. Bei herrlichem Wetter kamen auch viele Gäste von auswärts.

Insbesondere die Kinder hatten ihren Spaß am Schaumosten. Fast zehn Zentner Äpfel von der Vereinsanlage „Krummbrückle“ verarbeitete Herbert Beiter zu Süßmost, der in Fässer gefüllt wurde. Der Häcksler und die Hydro-Presse liefen auf Hochtouren.

Die kleinen Festbesucher durften kräftig mithelfen und natürlich auch gleich den frisch gepressten, sehr süßen Apfelsaft probieren. „Aber ja nicht zu viel. Ab dem dritten Gläschen bin ich nicht mehr schuld!“, witzelte Michel Wannenmacher vom Obst- und Gartenbauverein mit den Kindern und deren Eltern. Viele Besucher ließen sich den Süßmost in mitgebrachte Behälter füllen, um ihn mit nach Hause zu nehmen.

Das Hauptgetränk auf dem Mostfest – für die Erwachsenen – war der Most aus der geringen Apfelernte des Vorjahres, aber es gab auch Apfelcidre, Most-Secco und Obstbrände. Musikalisch unterhielten Ursula Lerch und Sabine Leins.

Ein Blickfang war die von Heidi Widmaier und Antje Schlegel gestaltete Ernteecke am Eingang zum Stuhllager. Herbert Beiter stellte dort körbeweise Tafelobst aus, und von Helga Strobel kam der 60 Kilo schwere Riesenkürbis. „Den haben wir zu viert verladen“, sagt Vorsitzender Manfred Beiter, der sowohl mit der Apfelernte als auch mit dem Festverlauf mehr als zufrieden war.

Viereinhalb Tonnen Äpfel kamen bei zwei Sammelaktionen in der Vereinsanlage „Krummbrückle“ zusammen, wo 85 Bäume stehen. „Die Apfelernte war dieses Jahr so groß, dass wir nicht alles verwerten konnten. Die Bäume waren brechend voll. Äste mussten wegen der schweren Last gesteipert werden“, erzählt Beiter. Etwa die Hälfte der Apfelernte wurde in der Owinger Moste zu Saft verarbeitet. Über 1000 Liter füllte man in Bag-in-Box ab, von denen einige beim Mostfest verkauft wurden.