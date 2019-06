Die Tage der offenen Tür in der Süleymaniye-Moschee in Hechingen boten interessante Einblicke in die muslimische Glaubenskultur und ganz viel kulinarischen Genuss.

Buntes Treiben herrschte am Wochenende rund um die Süleymaniye-Moschee in der Gammertinger Straße. Der Hechinger Moschee-Verein hatte unter dem Motto „Miteinander statt Nebeneinander“ zum Kermes-Fest geladen, und zahlreiche Gäste nutzten die Gelegenheit, dem religiösen und kulturellen Zentrum des Vereins, der zu den Ditib-Gemeinden gehört, einen Besuch abzustatten. Sehr zur Freude des Vorsitzenden Adnan Bürkev und der weiteren Mitglieder, die die Besucher willkommen hießen.

Für gläubige Muslime ist die Moschee ein Ort des Gebets und der Begegnung, ein religiöses, soziales, kulturelles und wissenschaftliches Zentrum. Für Nicht-Muslime öffnet sich beim Betreten des Gebäudes zumeist eine fremde Welt, mit der sie sich an den Tagen der offenen Tür vertraut machen konnten.

In der Süleymaniye-Moschee stand mit Ertugrul Babatekin ein junger Mann bereit, der die Besucher durch die Räumlichkeiten führte und dabei geduldig erläuterte, wie Muslime ihren Glauben zelebrieren und welche Regeln und Rituale es dabei zu beachten gilt. Gleichzeitig fungierte er auch als Übersetzer und machte es den Besuchern möglich, mit dem türkischsprachigen Imam Ahmet Gezer ins Gespräch zu kommen, der als Religionsgelehrter bereitwillig Fragen beantwortete.

In ehrfürchtigem Schweigen versammelten sich die Teilnehmer der Führung im überkuppelten Gebetsraum, der mit kunstvoll bemalten Kacheln voller Arabesken und kalligraphischen Elementen sowie einem funkelnden Kronleuchter ausgeschmückt ist. Mit seiner berückenden Pracht lässt dieser Raum mitten in Hechingen den Zauber des Orients erahnen. „Gott ist schön und liebt die Schönheit“, lautet ein Ausspruch, der dem Propheten Mohammed zugeschrieben wird. Im wichtigsten Raum der Moschee, der über eine nach Mekka hin ausgerichteten Gebetsnische (Mihrab), eine Predigttreppe (Minbar) und einem Lehrstuhl (Kürsü) verfügt, soll sich dies widerspiegeln. Beten tun hier allerdings nur die Männer. „Die Frauen versammeln sich im Raum daneben“, so Ertugrul Babatekin. In einem lebhaften Vortrag machte er seine Zuhörer mit den Gebetsritualen bekannt. Fünfmal am Tag beten gläubige Muslime und suchen dabei die Nähe zu Gott. „Die höchste Dimension des Gebets wird erreicht, indem man sich niederwirft und dabei allen Egoismus aufgibt“, so Babatekin. Für jeden Gläubigen sei die innige Nähe zu Allah das höchste mystische Ziel.

Gemäß der alten Weisheit, dass man zur rechten Zeit am rechten Ort sein sollte, hatten manche Besucher beim Tag der offenen Tür die Gelegenheit, ein gemeinschaftliches Gebet – etwa das Mittagsgebet – hautnah mitzuerleben und den Gesängen des Vorbeters zu lauschen. Ein äußerst eindrucksvolles Erlebnis. Eigens für den sehr interessierten Besucherkreis stimmte der Imam bei einer nachmittäglichen Führung noch einmal den Gesang des Morgengebets an. Das nennt man Flexibilität! Und natürlich Gastfreundschaft. Letztere ist den Vereinsmitgliedern sehr wichtig: „Bei uns ist jeder willkommen, denn die Moschee ist ein Ort für Treffen und ein gutes Zusammenleben“, betonten sie. Das Ziel ist, Vorurteile abzubauen und gegenseitiges Verständnis zu fördern.

Beim Kermes-Fest klappte dies ganz wunderbar. Groß und Klein genossen zwei Tage voller Begegnung und Geselligkeit. Viele fleißige Hände produzierten und servierten feine Speisen und Getränke aus der türkischen Küche. Während die Erwachsenen das besondere Ambiente mit kleinem, buntem Bazar genießen und miteinander ins Gespräch kommen konnten, vergnügten sich die jüngsten Gäste beim Kinderprogramm. Ganz nach dem Motto: miteinander statt nebeneinander und gemeinsam statt einsam.