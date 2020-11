Zum vierten Mal jährt sich demnächst das Verbrechen, das Hechingen wie kein anderes in der jüngeren Vergangenheit bewegte: Am 1. Dezember 2016 wurde der 22-jährige Deutschkurde Umut K. an der Hechinger Staig aus einem vorbeifahrenden Fiat heraus erschossen. Der Todesschuss, abgegeben aus der Pis...