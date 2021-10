Gegen 21.25 Uhr fiel der Mann am Donnerstag mit seinem silbernen Passat einer Streife der Verkehrspolizei auf, weil er in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Mössingen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Trotz Anhaltesignale beschleunigt

Entsprechende Anhaltesignale ignorierte er ...