Der Zollernalbkreis setzt seinen ÖPNV-Ausbau fort und nimmt zum 1. August in den Bereichen Geislingen, Haigerloch, Rosenfeld und Schömberg sein neues Buskonzept in Betrieb. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit.

Das neue Angebot umfasse Verbesserungen an den Wochenenden und bei Spätfährten, bessere Verknüpfungen mit dem Schienenverkehr sowie eine engere Anbindung an die Nachbarlandkreise Rottweil und Freudenstadt.

„Baustein des Klimaschutzes“

Als Pilotversuch werde an Werktagen eine halbstündliche Verbindung zwischen Balingen, Geislingen und Rosenfeld eingerichtet (Linie 330, wir berichteten). Damit sollen neue Fahrgastpotenziale erschlossen und insbesondere Berufspendler angesprochen werden. Im Erfolgsfall möchte das Landratsamt dieses Konzept auf weitere Linien ausdehnen.

„Mobilität im ländlichen Raum ist ein Dauerbrenner“, so Landrat Günther-Martin Pauli. „Der Ausbau des Nahverkehrs ist ein wichtiger Baustein für den Klimaschutz. Nur durch attraktive Angebote werden die Bürgerinnen und Bürger häufiger auf den Nahverkehr umsteigen und das eigene Auto stehen lassen. Mit dem neuen Buskonzept haben wir gute Argumente dafür geschaffen.“

Rufbusse kehren zurück

Die Buslinien erhalten nach Angaben des Landratsamts einprägsame Namen wie „SonnenBus“ (Linie 330), „SchieferBus“ (Linie 315) oder „EyachtalBus“ (Linie 320), die sich an die neue Dachmarke „ZAK im Bus“ anpassen sollen, die für das gesamte ÖPNV-Angebot im Zollernalbkreis steht.

Nach der coronabedingten Pause sind ferner ab 1. August wieder die Rufbus- und Nachtschwärmerverkehre unterwegs. Das Angebot sei ausgebaut und überwiegend in die Fahrpläne der jeweiligen Buslinien integriert worden.

Lediglich die Rufbus-Linien A1 (Albstadt-Ebingen – Bitz – Winterlingen – Harthausen – Benzingen) und A4 (Albstadt-Ebingen – Straßberg – Kaiseringen – Straßberg), sowie die Nachtschwärmerlinie N2 (Hechingen – Boll – Stetten – Jungingen – Burladingen) bleiben in der bisherigen Form bestehen.