In Haigerloch und den Stadtteilen, insbesondere in Owingen, mehren sich Beschwerden über Störungen im Netz des Mobilfunkanbieters Vodafone. Das Netz funktioniere „seit Tagen nicht oder nur sporadisch“, kritisiert ein Vodafone-Kunde in Owingen. Mobiles Internet sei nicht verfügbar, Anrufe kö...