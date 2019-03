Der Verein für Handel, Gewerbe und Stadtwerbung stellt sich neu auf. Wie berichtet, übernimmt Rainer Weith den Vorsitz.

Die Abkehr vom Veranstaltungsverein ist endgültig. Das Hechinger Stadtmarketing wird sich zukünftig ganz verstärkt auf die Interessen seiner Mitglieder kümmern. Das hat das designierte Führungsduo Rainer Weith (neuer Vorsitzender) und Martin Keidel (bislang Vorsitzender, nun Stellvertreter) am Freitag in einem Pressegespräch bestätigt. Die HZ hatte die absehbare Trendwende und die Personalien bereits vor einer Woche verkündet. Sicher ist, dass es mit dem Verein kein Stadtfest „Hechingen aktiv“ mehr geben wird. Zum zweiten Mal gibt es dafür am Samstag, 18. Mai, das „Märchenhafte einkaufen“ bis in den Abend hinein. Den letzten Jahr pausierenden und durch eine private Gaststätten-Connection ersetzten Lichterglanz schulter der Stadtmarketingverein aber wieder. Beides steht ganz im Sinne der Mitgliederpflege: Bei Veranstaltungen dieser Art klingeln die Kassen nämlich besser. Verabschieden wird sich das Stadtmarketing ganz in diesem Sinne vom Sternlesmarkt - da sind gar keine Geschäfte zu machen. Der soll aber nicht ausfallen: Die Stadt darf wohl übernehmen.