Bisingen Mit Whisky auf  den Spuren des Täters

Bisingen / Antonia Lezerkoss

Es isch koi Moscht– so eröffnete die zertifizierte Edelbrand-Sommelière und Whisky-Botschafterin Angela Weis einen vergnüglichen, von edlen Tropfen schwäbischer Provenienz begleiteten Krimiabend. Whisky, das flüssige Gold, begeistert seit jeher Genießer aus aller Welt. Auch die Krimiautorin Sybille Baecker hat sich des Themas angenommen und ließ die zahlreichen Besucher von „Whisky und Crime“ in kriminelle Abgründe eintauchen. Mit „Ausstieg rechts“ präsentierte Sybille Baecker ihren siebten Brander-Fall im Gepäck, aus dem sie auszugsweise las.

In Esslingen tun sich für den Tübinger Kriminalhauptkommissar Andreas Brander und seinem Team mehr Fragen als Antworten auf. Zunächst meldet sich ein ungewöhnlicher Zeitgenosse, der ein Kapitalverbrechen meldet, dann aber unverrichteter Dinge abzieht und den Kommissar ebenso wie seine Kollegin Persephone „Peppi“ Pachatourides ratlos zurücklässt.

Damit die Zuhörer nicht auf dem Trockenen sitzen, lud Angela Weis zur ersten Whisky-Verkostung ein. Dabei erzählte sie viel Wissenswertes über die durch Destillation aus Getreidemaische gewonnene und im Holzfass gereifte Spirituose.

Zum Einstieg reichte Weis einen „Dannes Gärschdamalz“ von der Brennerei Bellerhof in Owingen. Er wurde zunächst in einem deutschen Eichenfass, danach in einem Ex-Bourbon- und darauffolgend in einem Ex-Brandy-Fass gelagert. Er enthält 43% Alkohol und weist beim Verkosten eine duftig-florale, exotische Note auf.

Für die Kriminalisten ging es mittlerweile in die Esslinger Marienwalderstraße. Dort liegt in der Dachgeschosswohnung die Leiche einer jungen Frau. Wer sie ist und wie sie gestorben ist, in welcher Verbindung sie zum Wohnungseigentümer Marcel Schweikhard steht und was es mit den Hakenkreuzen an den Wänden der völlig ramponierten Wohnung auf sich hat – all das bleibt zunächst ungeklärt.

Anstatt der Antworten gab es zunächst einen weiteren Whisky. Bei dem edlen Tropfen handelte es sich um den „Rye Malt“ der Brennerei Feller in Dietenheim-Regglisweiler. Er wurde aus Roggenmalz gewonnen und in einem Buorbon-Fass gelagert, was ihm eine leicht rauchige, würzige Note verleiht.

Wie ging es weiter im Krimi? Das wollte die Ammerbucherin ihrem Publikum nicht verraten. Viel lieber plauderte sie über ihre minutiöse Recherchearbeit und über das Netzwerk aus Anwälten, Rechtsmedizinern, Ermittlern, das sie im Laufe der Jahre gesponnen hat und das ihr mit geballter Fachkompetenz beim Ausarbeiten von Branders Fällen zur Verfügung steht.

Da Brander ein bekennender Whisky-Genießer ist, gibt die schreibende „Whisky-Fachfrau“ am Ende ihres Buches den Leser noch Hinweise auf die, von Brander genossenen Brände.

Geschmacksnoten von Honig, Karamell und Schokolade zeichneten den zuletzt gereichten, in Bourbon- und Sherry-Fässern gelagerten und mit 55%! sehr alkoholreichen „Bodensee-Whisky“ der Brennerei Senft in Salem-Rickenbach aus.

Heitere und zufriedene Gesichter beim Veranstalter, der Gemeindebücherei, und den Gästen waren das Echo auf den gelungenen Abend.