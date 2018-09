Hechingen Mit King Extra Temperamt bei der Deutschen

Hechingen / swp

Exakt ein Jahr später hat der Hechinger Verein für Deutsche Schäferhunde schon wieder Grund zum Jubeln: Sein Mitglied Marc Riedlinger ist mit seinem Belgischen Schäferhund King Extra Temperament Vize-Landessieger bei der Verbandsmeisterschaft des Südwestdeutschen Hundesportverbands geworden. Damit hat er erneut die Fahrkarte zur Deutschen Meisterschaft gelöst.

Der Fanclub der Ortsgruppe Hechingen Zollerstadt war am vergangenen Wochenende zur SWHV-Verbandsmeisterschaft nach Remseck/Hochdorf gereist. Nach der Auslosung stand fest, dass Marc Riedlinger mit seinem Rüden zunächst zur Fährtenprüfung antreten musste. Mit hervorragenden 95 von 100 Punkten war der Weg für den Sonntag bereitet. Am Morgen musste das Team in der Unterordnung und anschließend im Schutzdienst in die Arena. Mit 88 Punkten in der Unterordnung und 93 Punkten im Schutzdienst holte Marc Riedlinger mit seinem Rüden King Extra Temperament den Vize-Landesmeistertitel in die Zollernstadt.

Gleichzeitig löste das Team die Fahrkarte für die Deutschen Meisterschaft in Schweinfurt/Geldersheim, die vom 28. bis 30. September ausgetragen werden.

Die Ortsgruppe Hechingen und alle mitgereisten Fans gratulierten zu diesem tollen Erfolg und wünschen dem Team alles Gute in zwei Wochen bei der Deutschen Meisterschaft.