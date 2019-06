Der Tanztee des Hechinger Fördervereins Villa Eugenia lockt Menschen aus der ganzen Region an. Wer hingeht, weiß warum.

Tanztee? Naserümpf! Das klingt für Leute, die es nicht besser wissen, so ein bisschen altertümlich, altbacken, säuerlich. HZ-Redakteur Matthias Badura, auch einer von denen, die es nicht besser wussten, sollte am Sonntag ein Foto vom jüngsten Tanztee des Hechinger Fördervereins Villa Eugenia in der Villa schießen.

Als er eine Stunde später auf Wolken in die Redaktion zurück schwebte, hätten Sie mal hören sollen, wie der plötzlich klang. Dass er nicht noch „Steig’ in das Traumboot der Liebe“ zwitscherte und Pirouetten vor seiner bass erstaunten Kollegin Sabine Hegele drehte, war alles. Irgend etwas hatte den Nicht-Tänzer offensichtlich in der relativ kurzen Zeit in der Villa in Bann geschlagen, regelrecht umgekrempelt.

Was das war? Zunächst die gelöste Atmosphäre des Publikums, das trotz der Hitze am Sonntag zu der Veranstaltung gekommen war. Zweitens beeindruckte das tänzerische Können verschiedener Paare, es beeindruckte aber genauso die Lässigkeit derer, die nur den gewöhnlichen Schritten oder ihrem Gefühl folgten, ohne sich von der Perfektion der anderen beirren zu lassen. Drittens nahm die Live-Musik der „Delicados“ sofort gefangen – auf das Tüpfele sauber und authentisch gespielt, mögen Titel wie „C’est si bon“ oder „Save the last dance for me“ an Jahren alt sein, klingen taten sie, als kämen sie frisch aus der Musikbox.

Und schließlich war da das vornehme, noble, ja einzigartige Ambiente der Villa – deren teils meterdicke Wände obendrein auch noch die Hitze draußen hielten.

Wenn man da so stand, die Blicke in die stuckbesetzte und lichtdurchflutete Rotunde schweifen und den Tango-, Cha-Cha-Cha- oder Brasil-Sound der „Delicados“ auf sich wirken ließ, dann hätte man nicht mit der Wimper gezuckt, wenn sich die Tür geöffnet und Fürstin Eugenie persönlich huldvoll herein gegrüßt hätte. Oder kurz mal Eddie Constantine mit vorgehaltenem Ballermann übers Parkett geflitzt wäre.

Heillos übertrieben? Auch anderen Besuchern erging es zumindest so, dass sie beim Betreten der Veranstaltung stutzten; etwa eine Gruppe von der Alb, die eher zufällig und erstmals den Tanztee besuchte. „O, wie ist das schön hier“, stutzte eine der Frauen aus Melchingen, „da werde ich jetzt wohl öfters kommen.“ Natürlich schätzen auch die Erfahrenen und Stammgäste die Atmosphäre, besuchen die Veranstaltung deshalb immer wieder gerne. „Tanztees, die in den 50er- und 60er-Jahren ihre Blütezeit hatten, findet man immer weniger. Und in einer solchen Umgebung so gut wie gar nie, da muss man sehr, sehr weit fahren“ – sagte ein Besucher, der aus Rottenburg angereist war.

„Es kommen Leute aus der ganzen Region“, meinte dazu Joachim Wien, Vorsitzender des Fördervereins. Das freue ihn natürlich. Zugleich fände er es schön, wenn sich auch jüngere und ganz junge Leute hertrauen würden. Damit meint er zumal die Absolventen der umliegenden Tanzschulen. „Die haben doch sonntags sonst auch keine Möglichkeiten zum Tanzen, höchstens in irgendeiner Disco.“

„Und was ist eine Disco gegen das hier?“, so mochte man Wiens Gedanken ergänzen. Sie sollten sich wirklich trauen!