Dr. Mabuse Mit Dodokay im Kino plaudern

Kino-Betreiber Ralf Merkel hat der HZ für die morgige Nachmittagsvorstellung (17 Uhr) des Films „Die 1000 Glötzböbbel vom Dr. Mabuse“ mit Dominik Kuhn, alias Dodokay, zehn mal zwei Eintrittskarten zur Verlosung zur Verfügung gestellt.

Die Gewinner sind jetzt ermittelt: Diana Heck, Haigerlocher Straße 31 in Rangendingen, Gabriele Neustedt, Franz-Liszt-Weg 3 in Haigerloch, Fabian Giunta, Ringinger Tal 27 in Burladingen, Thomas Dekold, Stutenhofstraße 18 in Hechingen, und Ursula Lerch, Württembergstraße 42 in Rangendingen. Ihre Freikarten sind an der Kasse des Hechinger Burgtheaters hinterlegt. Freuen dürfen sich die Gewinner auf ein Publikumsgespräch mit Dodokay, außerdem werden Selfie- und Autogrammwünsche erfüllt. Viel Spaß dabei, wünscht die HZ.