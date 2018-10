Schlatt Mit dem Schlepper zur Kirbe der Angler

Schlatt / Eugen Pflumm

Die zweite Schlepperparade war der Höhepunkt beim äußerst gelungenen Kirbefest des Angelsportvereins Schlatt.

Das vierte Kirbefest der Schlatter Angler rund um das Wuhr-Stüble hatte bei Gästen aus nah und fern einen hohen Stellenwert. Die Besucher sorgten vor allem während der Mittagszeit für komplett belegte Festbänke. Für eine tolle herbstliche Dekoration hatten wiederum Melanie und Raimund Schuler nicht nur in den Zelten gesorgt. Besonders das Erntedank-Wagenrad sorgte für viel Lob und Bewunderung.

Bereits kurz nach 11 Uhr gaben am Kirbesonntag die ersten Gäste ihr Stelldichein, um die weitum bekannten Schlatter Schnitzel zu genießen. Zur Mittagszeit standen kaum noch freie Plätze zur Verfügung, so dass weitere Bänke aufgestellt werden mussten. Auch am Nachmittag hatten die Bedienungen alle Hände voll zu tun. Wie im Vorjahr fanden wieder Gäste von auswärts den Weg nach Schlatt, wobei die Junginger sehr gut vertreten waren.

Wie die warmen Semmeln weg gingen die knusprigen Schnitzel, Heißen Roten und Bratwürste, die von den beiden Chef-Brätern Franz Haug und Harald Hahn wie immer hervorragend zubereitet wurden. Aber auch die Baura-Vesper mit Rauchfleisch, Schwartenmagen und Bratwurst stießen auf großen Anklang. Zuvor war es Hefekuchen in verschiedenen Variationen gewesen, der gerne verzehrt und mit nach Hause genommen wurde. Sehr beliebt war ebenso der noch warme Zwiebelkuchen. Hoch her ging es, wenn sich das Angler-Glücksrad drehte und Wolfgang Entenmann und Manfred Biffar als Kirbefest-Glücksboten Dosenwurst, Nudelpakete oder gute Tropfen verteilten. Der Hauptgewinn, eine stattliche Grillstation, ging an Steffen Aulwurm aus Schlatt. Für Stimmung sorgten die „BäNa’s-Buben“. Gitarre und Waschbrett waren im Dauereinsatz.

Der Höhepunkt war die zweite Schlattemer Schlepperparade, an der nur Traktoren aus Schlatt teilnahmen. Die über 30 Jahre alten Maschinen fuhren eine Parade am Festplatz vorbei. Dann folgte die Präsentation. Beifall gab es für Franz Haugs generalüberholten Bautz-„Raupenschlepper“ ebenso wie für Dieter Staffas Kramer KL 150. Der Besitzer hat den ehemaligen „Schrotthaufen“ in ein Vorzeigeobjekt verwandelt. Wirklich toll geschmückt war schließlich Jörg und Tanja Kramers elf PS leistender Porsche Diesel P111. Die Zuschauer quittierten alles mit viel Beifall.