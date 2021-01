Nein, es muss jetzt nicht noch weitere Panik ausbrechen, weil die Zollernstadt heftige Geldprobleme hat. Man kann ja zu den Banken. Und das macht Hechingen in diesem Jahr ausgiebig. Nachdem Stadt und Gemeinderat die Verbindlichkeiten noch Ende 2019 mit 4,5 Millionen auf ein sehr überschaubares Häuflein gesenkt hatten (ohne die Eigenbetriebe, wohlgemerkt), sind die Schulden im Kernhaushalt zu Beginn dieses Jahres wieder bei 7,1 Millionen Euro – und in zwölf Monaten wahrscheinlich bei 11,2 Millionen Euro.

Das allein reicht aber nicht. Erstmals dreht die Zollernstadt nach vielen Jahren wieder an der Steuerschraube. Das wird in pandemischen Zeiten nicht gut ankommen bei der Einwohnerschaft.

Es gibt mehrere Ursachen. Da ist vor allem der enorme Investitionsstau gewesen. Insbesondere bei den maroden Schulen hat Hechingen enorm aufgeholt. Aber auch Sanierungsvorhaben wie der Obertorplatz, der Bollemer Dorfplatz oder das Rathaus Stein sind geschultert worden. Und alles war, das wird niemand bestreiten wollen, lange überfällig. Gleichzeitig wachsen die Aufgaben der Kommune zwangsläufig, zum Beispiel bei der Betreuung von Kindern. Das wiederum bedeutet nicht allein Bauprojekte, sondern insbesondere mehr laufende Ausgaben – Stichwort: Personalkosten. Die steigen im neuen Haushalt um 9,3 Prozent nach einem Plus von 14,8 Prozent im Jahr zuvor.

Mehrkosten hat Hechingen wie andere Städte und Gemeinden auch wegen der anhaltenden Pandemie. Allerdings wirkt sich die offenbar nicht extrem auf die Gewerbesteuer aus. Die wichtigste Einnahmequelle soll Dank einer Erhöhung des Hebesatzes um zehn Prozent bei 23,8 Millionen Euro liegen nach 25,3 Millionen im Vorjahr. Das wäre so in etwa der Wert der jüngsten Zeit – nach dem legendären Rekordwert von 50 Millionen im Jahr 2015.

Aber es hilft ja nichts. Insgesamt investieren will beziehungsweise muss Hechingen gut 21,06 Millionen Euro. Der neue Etat erwirtschaftet allerdings nicht so viel, dass es von selbst reichen würde. Denn es fehlen elf Millionen. Das bedeutet: Die Stadt nimmt 4,5 Millionen neue Schulden auf und holt 1,17 Millionen aus der Allgemeinen Rücklage, also dem Sparschwein. Und dann deckt man den verbleibenden Fehlbetrag von knapp sieben Millionen aus dem sogenannten Liquiditätsbestand. Das ist Geld, auf das Kommunen kurzfristig zugreifen können. Hechingen rechnet mit zehn Millionen Euro von Bund und Land als Ausgleich für Steuerausfälle im vergangenen Jahr wegen der Pandemie.

Eben die hat selbstredend alles noch schwerer gemacht. Stefan Edele, der Fachbeamte fürs Finanzwesen im Hechinger Rathaus, unterstreicht aber, dass es schon vor Corona Probleme machte, den Haushalt auszugleichen. Also: Nach langen Jahren der Zurückhaltung hat sich der Gemeinderat durchgerungen und will die Hebesätze der Grundsteuer und der Gewerbesteuer um zehn Prozent erhöhen. Das bringt zusammen mit zahlreichen Einsparungen, die von der Haushaltsstrukturkommission vorgeschlagen worden sind, eine weitere Entlastung von annähernd 1,5 Millionen Euro.

Stefan Edele rät dringend dazu, diesen Prozess weiterzuführen. Wenn das Gedächtnis nicht trügt, hat der Herr über alle Haushaltszahlen eben dies schon vor zwölf Monaten getan. Dieses Mal scheint er aber gehört zu werden: Es werden alle freiwilligen Leistungen untersucht und alle Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft. Dazu wiederum werden die Kostendeckungsgrade der Einrichtungen untersucht und die Gebühren und Entgelte im Falle des Falles verändert.

Das Frustrierende bei allem Rechnen und Sparen: Obwohl schon viel gemacht worden ist, hat Hechingen noch immer einen Sanierungsstau – man merkt es allein auf den vielen Straßen, die weitgehend hinüber sind. Und dieser Stau dürfte wegen der angespannten Kassenlage nun noch länger erhalten bleiben.

Info Eigentlich hätte der neue Kommunalhaushalt am 17. Dezember öffentlich im Gemeinderat eingebracht werden sollen. Doch dann kam der verschärfte Lockdown, und die Sitzung wurde gestrichen. Über Datenleitung sind die Stadträte mit dem unendlich viele Seiten dicken Papier versorgt. Der bisherige Zeitplan sieht morgen die nachgeholte Einbringung mit Beratung vor und am 25. Februar die Verabschiedung.

Doch, doch: Es geht auch weiterhin etwas

Projekte 2021 Unter den Vorhaben, die im neuen Hechinger Haushalt aufgelistet sind, gibt es viele alte Bekannte. So steht der umgebaute Obertorplatz mit 1,6 Millionen Euro Restsumme bei den Tiefbaumaßnahmen an. Den Spitzenplatz mit knapp zwei Millionen nimmt die Anbindung des erweiterten Gewerbegebiets „Nasswasen“ in Anspruch – mit kostspieligem Kreisverkehr an der Abfahrt Hechingen-Nord der B 27. Ebenfalls nicht ohne: die Erweiterung der Kita Sickingen mit 1,8 Millionen und die Sanierung des Gymnasium-Altbaus (1,3 Millionen). Man sieht’s nicht, aber man merkt es mächtig: Zwei Millionen gehen in die Breitbandversorgung. Die Schlussrate der Turnhalle Schlatt, die weitere Sanierung im Weiher, das Neubaugebiet in Bechtoldsweiler und der Kreisverkehr an der Auffahrt zur L 410 im Gewerbegebiet sind ebenfalls nennenswert.