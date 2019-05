Der Saal im katholischen Gemeindehaus war voll, als die Hechinger Ministranten am Sonntagnachmittag ihr Abschlussfest zur 72-Stunden-Aktion feierten. Die Öffentlichkeit war bei Kaffee und Kuchen dazu eingeladen, sich davon zu überzeugen, was der Nachwuchs der Gemeinde im Rahmen der Sozialaktion „72 Stunden – uns schickt der Himmel“ geleistet hat.

Die Ministranten zeigten einen sehenswerten Film, in dem viele prominente und „normale“ Hechinger darüber Auskunft geben, was ihre Stadt in ihren Augen „bunt“ macht. Und da wurde ausgiebig geschwärmt – von der Vielfalt des Vereinslebens, von der Fasnet und von Ratzgiwatz und von der Menschen aus vielen Kulturen und Nationen, die in Hechingen doch auffällig freilich miteinander leben. Da schwärmt Bürgermeister Philipp Hahn vom guten Miteinander und vom großen ehrenamtlichen Engagement, Pfarrer Michael Knaus vom italienischen Supermarkt und vom alteingesessenen Feinkostgeschäft und Immigranten von den vielen netten Leuten, die sie in Hechingen getroffen haben.

Und viele der Befragten eint der Wunsch, dass Hechingen noch bunter, vielfältiger und lebendiger werden könnte, wenn die Innenstadt endlich aufgehübscht wäre.