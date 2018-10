Hechingen Minister Hauk übergibt die Preise

Bechtoldsweiler/Stetten / buc

„Unser Dorf hat Zukunft“: Bechtolds- weiler und Stetten reisen zur Preisübergabe nach Ludwigsburg.

Die Hechinger Stadtteile Bechtoldsweiler und Stetten haben am 26. Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilgenommen. Dabei bekam Bechtoldsweiler den ersten Preis des Regierungsbezirks Tübingen und Stetten einen Sonderpreis für herausragende Einzelleistungen bei der Entwicklung einer zukunftsfähigen Heimat. Mit seinem ersten Preis kam Bechtoldsweiler im Wettbewerb weiter – und erhielt eine Silbermedaille.

Jetzt wurde Bürgermeister Philipp Hahn vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zur Schlussveranstaltung des Wettbewerbs am 27. Oktober nach Ludwigsburg eingeladen. Hahn wiederum hat die Ortsvorsteher Günther Konstanzer und Hannes Reis zur Mitfahrt eingeladen.

Feierstunde am Schlosspark

Minister Peter Hauk wird die Übergabe der Preise im Forum am Schlosspark im Bürgersaal vornehmen. In der Feierstunde erhalten vier Gemeinden eine Goldmedaille, fünf Gemeinden eine Silbermedaille und weitere fünf Gemeinden eine Bronzemedaille. Für 14 Gemeinden gibt es zusätzlich einen Sonderpreis.

Den musikalischen Auftakt wird der Musikverein Dächingen aus einer der Goldmedaillen-Gemeinde gestalten, dann hat Minister Hauk das Wort. Anschließend werden er und die Preisstifter die Sonderpreisträger auszeichnen. Die Sängerfreunde aus Oberginsbach bieten danach „Musikalisches aus Oberginsbach“.

Unter dem Titel „Im Gespräch“ folgt ein Interview mit Mitauslobern des Wettbewerbs und weiteren Akteuren. Danach steht die Ehrung der Bronzemedaillenorte an. Für Abwechslung sorgt anschließend der Rock‘n’Roll-Club Renchen-Ulm mit einem Showtanz „Auf heißer Sohle“. Es folgt die Ehrung der Silbermedaillenorte.

Humoristisches bieten die „Drei Senioritas“, eine Kabarettgruppe aus Landenbrand, bevor die Goldmedaillenorte ihre Auszeichnung erhalten.

Das Schlusswort spricht Bürgermeister Bernd Siefermann aus Renchen-Ulm im Ortenaukreis. Die Moderation der Veranstaltung übernimmt Isabel Kling.

Am Abend des 27. Oktober kehren Bürgermeister Philipp Hahn, die Ortsvorsteher aus Bechtoldsweiler und Stetten, Günther Konstanzer und Hannes Reis, und die übrigen Begleiter mit ihren Preisen in die Heimatstadt beziehungsweise in ihre Heimatorte zurück.