Gegen 9 Uhr am Mittwochmorgen geriet in der Ebinger Innenstadt ein 54-Jähriger mit einem 61 Jahre alten Mann in Streit.

Während der Auseinandersetzung fügte der 54 Jahre alte Mann seinem Gegenüber eine Stichverletzung in der Rückengegend zu.

Verletzter meldet sich bei der Polizei

Daraufhin ging der Verletzte zum Polizeiposten Ebingen und wurde von dort anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Der 54-jährige Täter wurde vorläufig festgenommen. Nach Abschluss notwendiger, polizeilicher Maßnahmen, konnte die vorläufig freiheitsentziehende Maßnahme beendet werden.

Gegen den mutmaßlichen Täter wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

