Kriminalität Messerangriff am Bahnhof Mössingen

Mössingen / HZ

Einen Unbekannten, der am Montagabend am Bahnhof Mössingen einen 24-Jährigen mit einem Messer angegriffen hat, sucht der Polizeiposten Mössingen. Gegen 22.15 Uhr lief der Mann am Bahnhof Mössingen wortlos auf einen 24-Jährigen zu, der sich am Süßwarenautomat aufhielt. Unvermittelt und völlig grundlos stach er mit dem Messer nach dem jungen Mann, der dabei zum Glück nicht richtig getroffen wurde und lediglich ein kleines Hämatom davontrug. Anschließend flüchtete der Angreifer in Richtung Unterführung.

Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise zu dem Angreifer, der als 25 bis 35 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben wird. Er trug eine dunkle Baggy-Hose und eine schwarze Jacke mit rotem Reißverschluss. Auf der Jacke war ein rotes Logo aufgedruckt. Er soll dunkle, volle Haare und einen gestutzten Vollbart haben. Sein Messer wird als etwa 40 Zentimeter lang mit einer 20 Zentimeter breiten Klinge beschrieben.