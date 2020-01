Die sechste Auflage der Messe „Mein Hund“ startet vom 25. bis 26. Januar in der Volksbankmesse in Balingen. Im vergangenen Jahr kamen Tausende von Hundefreunden mit ihren Vierbeinern, um Gleichgesinnte zu treffen.

Die Filmtieragentur von Aurelia Franke-Hornung hat sich wieder etwas ganz Besonderes für die „Mein Hund“-Veranstaltungen ausgedacht. Erstmals in Balingen findet der neue Mitmachwettbewerb „DogRecord“ statt. Jeder Hund kann teilnehmen, wenn er ein besonderes Talent beherrscht. Nur Mut.

In diesem Jahr ist die Volksbankmesse komplett mit Ausstellern ausgebucht. An den zahlreiche Verkaufsständen ist die Vielfalt der ausgestellten Produkte riesig. Auch mit von der Partie ist das Dog-Studio Freiburg. Christian Hanner hat sich auf Hundefotografie spezialisiert. Vor Ort können die Vierbeiner abgelichtet werden und die schönsten Fotos können gleich mitgenommen werden.

Es gibt viel zu entdecken auf der „Mein Hund“ in Balingen. Geöffnet ist die Messe am Samstag und Sonntag von 11 bis 18. Infotelefon für Besucher 07032/954930, Info im Internet www.meinhund-messe.de.

Eintrittspreise für Erwachsene: 5 Euro, Schüler, Rentner: 4 Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei in Begleitung Erwachsener. Hunde finden kostenlos Einlass in die Veranstaltung, sie benötigen nur einen gültigen Impfausweis.

Freier Eintritt mit der HZ

Mit etwas Glück können HZ-Leser die Messe „Mein Hund“ in der Volksbankmesse Balingen bei freiem Eintritt besuchen. Mitmachen ist ganz einfach. Schicken Sie uns eine E-Mail (an hoz.redaktion@swp.de) oder Postkarten (HZ-Geschäftsstelle, Frauengartenstraße 6, 72379 Hechingen) mit dem Stichwort „Mein Hund“. Unter allen Einsendungen verlosen wir zehn Mal zwei Karten für einen Tag Ihrer Wahl (Samstag oder Sonntag).

Einsendeschluss ist Dienstag, 21. Januar, 18 Uhr. Die Gewinner werden in unserer Ausgabe am Mittwoch, 22. Januar, veröffentlicht. Die Karten werden an der Kasse hinterlegt!