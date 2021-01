Auch an diesem Wochenende lockt das Albstädter Winterparadies zahlreiche Wintersportler und Tagesausflügler an: Die Polizei hat am Sonntagmittag die Zufahrt zum Raichberg abgesperrt, nachdem sich dort „alle touristischen Parkplätze der Kapazitätsgrenze näherten“, wie die Stadt mitteilte.

Schneckenbuckel, Fuchsfarm - alles voll

Auch der Parkplatz Schneckenbuckel in Onstmettingen war bereits gegen 11 Uhr voll. Ähnliches meldeten Besucher etwa von der Ebinger Fuchsfarm. In Richtung Raichberg lasse die Polizei nur noch Anwohner durch – Ausflügler nur dann, sofern wieder Parkplätze frei würden, schreibt die Stadt auf Facebook und Instagram.

Polizei macht auch die Straße nach Burgfelden dicht

Ähnlich verhalte es sich mit der Parksituation in Burgfelden, teilt die Stadt mit. Gegen 13 Uhr hat die Polizei auch die Zufahrtsstraße von Pfeffingen gesperrt, lässt auch hier nur noch Anwohner durch.

Die Verantwortlichen hatten zuletzt verstärkte Kontrollen angekündigt (wir berichteten).