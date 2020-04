Mit Wirkung zum 1. April hat die Hechinger Medizintechnik-Firma Joline GmbH & Co. KG aus der Neuen Rottenburger Straße die Achim Schulz-Lauterbach Vertrieb Medizinischer Produkte GmbH in Iserlohn und ihre österreichische Tochtergesellschaft mit Sitz in Wien gekauft.

Lars Sunnanväder ist CEO der neuen Tochtergesellschaft

Die Firma ist nunmehr Joline-Tochtergesellschaft. Die Firmenstandorte Iserlohn und Wien sowie der Firmenname der Vertriebsgesellschaft bleiben unverändert bestehen. So soll das operative Geschäft auch in der Zukunft garantiert werden. Neuer Geschäftsführer (CEO) ist Lars Sunnanväder, bevollmächtigte Chief Operating Officer (COO) ist Minou Schaghaghi.

Spezialisten für minimalinvasive Anwendungen

Die Joline GmbH & Co. KG ist ein international tätiges Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Hechingen. Seit der Gründung 1999 investiert das Unternehmen in die hohe Qualität ihrer Produkte „Made in Germany“ sowie in neue Technologien. Joline kann auf eine lange Tradition in der Entwicklung und Produktion von Medizinprodukten für minimalinvasive Anwendungen zurückblicken. Das Portfolio der Sunnanväder-Firma umfasst unter anderem Produkte für die Kyphoplastie (ein minimalinvasives Verfahren zur Behandlung von Wirbelbrüchen), Kurzzeit- und Langzeitkatheter für Dialyse, Akutdialyse und Intensivmedizin sowie Stents (Gefäßstützen) für verschiedene Indikationen.

Teil des Verbundes LSmedcap GmbH

„Joline“, so heißt es in der aktuellen Pressemitteilung, „blickt mit Stolz auf eine langjährige Erfahrung in der Katheter-Technologie zurück und gehört dem Firmenverbund von Lars Sunnanväder, der LSmedcap GmbH, an.“ Beim Unternehmensverbund der LSmedcap GmbH handelt es sich um ein sehr erfolgreiches familiengeführtes Unternehmen, das seine Medizinprodukte ausschließlich im Raum Hechingen entwickelt und produziert.

Der Vertrieb der Joline-Dialyse-Katheter für Deutschland wurde seit dem Jahr 2000 exklusiv über die Achim Schulz-Lauterbach Vertrieb Medizinischer Produkte GmbH betrieben. Das Unternehmen ist diesen Angaben zufolge heute marktführend in dem stetig wachsenden Marktsegment der Dialyse, Akutdialyse sowie der Intensivmedizin.

Fazit: „Mit dieser richtungsweisenden Akquise verspricht sich Joline, ihre Führungsposition im deutschsprachigen Raum weiter zu konsolidieren und international zu wachsen.“

