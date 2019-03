Bei einem Seminar in der Villa Eugenia zeigen Medical-Valley-Unternehmen, was sie in punkto Industrie 4.0 zu bieten haben.

Seit zehn Monaten ist Dr. Heiko Zimmermann Geschäftsführer des Vereins Medical Valley Hechingen. Von seinem Büro im EJL-Gebäude draußen im Nasswasen arbeitet der langjährige Gambro-Chef daran, den hohenzollerischen Medizintechnik-Standort voranzubringen. Der unermüdliche 70-Jährige versteht sich als Netzwerker zwischen den Mitgliedsfirmen, als Standortentwickler und als Organisator von Wissenstransfer. In dieser Funktion stellt Zimmermann jetzt ein hochkarätig besetztes Seminar zu dem Zukunftsthema schlechthin auf die Beine: „Digitalisierung/Industrie 4.0/Wirtschaft 4.0“ heißt das Thema der ganztägigen Veranstaltung, die am Mittwoch, 27. März, in der Villa Eugenia über die Bühne geht.

„Niemand sollte das Thema Digitalisierung verschlafen“, lautet Zimmermanns Credo in diesem Zusammenhang. Über der Tatsache, dass die Konjunktur brummt und die Branche sich in der Region gut entwickelt, dürfe man nicht vergessen, die Weichen für die Zukunft zu stellen und die Herausforderungen anzunehmen, welche die digitale Transformation mit sich bringt. Deshalb hat der Medical-Valley-Steuermann eine Veranstaltung auf die Beine gestellt, die den Digital-Pionieren unter den 44 Mitgliedsfirmen des Kompetenznetzwerks eine Plattform bietet, um zu zeigen, wie sie Industrie 4.0 schon praktisch anwenden. Das Seminar soll aber auch den bei diesem Thema noch eher zögerlichen Firmen (und der interessierten Öffentlichkeit) Einblicke geben, welche Chancen die Digitalisierung für die Branche mit sich bringt.

Als Partner mit im Boot hat Heiko Zimmermann die Hochschule Albstadt/Sigmaringen. Deren Wirtschaftsinformatik-Professor Dr. Nils Herda bestreitet ab 9 Uhr den theoretischen Teil, indem er einen umfassenden Einblick in die digitale Transformationen von Branchen und Geschäftsmodellen gibt.

Ab 14 Uhr heißt es dann: Industrie 4.0 in der Praxis – und zum Anfassen. Da demonstrieren dann zum Beispiel die Medizintechniker vom Hechinger Baxter-Standort und die Erweiterte-Realität-Experten von der Nasswasen-Firma meaPuna im Zuge einer Live-Schaltung, wie ein Servicetechniker irgendwo auf der Welt per Datenbrille von Hechingen aus angeleitet wird. Außerdem zeigen Baxter-Mitarbeiter, wie sie mit Smartwatches am Handgelenk noch rascher und präziser Produktionsprozesse steuern können. Die Owinger Firma Borgware demonstriert, was 3D-Drucker können, die Albtec Prototypen GmbH aus dem Walkenmühleweg zeigt die Herstellung von Prototypen durch 3D-Druck, und die Firma Intec aus Schlatt gibt den Seminarteilnehmern einen anschaulichen Einblick in das „Internet der Dinge“ und die Erfassung von Maschinendaten.

Intec, Albtec Prototypen, meaPuna und die Hörimplantate-Spezialisten von Med El, die sich jüngst am Ortsrand von Rangendingen niedergelassen haben, sind übrigens die vier neuesten Mitgliedsfirmen des Medical-Valley-Vereins, der sich neben den klassischen Medizintechnik-Herstellern zunehmend auch branchenverwandten Dienstleistern und Zulieferern (wie etwa Joma-Polytec) öffnet. „Wir wollen das Kompetenznetzwerk weiter ausbauen und möglichst ganze Wertschöpfungsketten bilden“, sagt Heiko Zimmermann. Seminare wie das bevorstehende in der Villa Eugenia dienen damit nicht nur dem Wissenstransfer, sondern auch der vertieften Kontaktpflege.

Diese betreibt der Medical-Valley-Geschäftsführer seit einiger Zeit verstärkt auch außerhalb des engeren Hechinger Raumes. Im Zuge einer Initiative des baden-württembergischen Wirtschaftsministeriums steht er in engem Kontakt mit Start-up-Gründern, die in Tübingen geschult werden und im Rahmen von Workshops auch bei verschiedenen Firmen im Medical Valley Hechingen zu Gast sind. „Das“, sagt Zimmermann, „macht uns überregional bekannt und soll letztlich auch dazu führen, dass sich Start-up-Unternehmen bei uns im Medical Valley ansiedeln“.

So gesehen, ist Heiko Zimmermann auch eine Art Außenminister des Medical Valley. Und auch das trägt dazu bei, dass ihm sein neuer Job in einem Alter, in dem andere längst in Rente sind, tagtäglich „unheimlich viel Spaß macht“.

Info Das Digitalisierungsseminar am Mittwoch, 27. März, von 9 bis 18 Uhr in der Villa Eugenia ist noch nicht ausgebucht. Wer Interesse hat, kann sich unter www.medical-valley-hechingen.de/seminare anmelden.