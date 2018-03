Hechingen MC Shape: Markus Rühl gibt Tipps

Hechingen / Dietmar Wieder

Hohen Besuch hatte das Fitness-Studio MC Shape in der Hechinger Nierlochstraße am Wochenende. Inhaber Gürkan Güngör war ein echter Glücksgriff gelungen. Einer der besten und erfolgreichsten deutschen Bodybuilder gab sich die Ehre: Markus Rühl.

Die Liste seiner Erfolge ist lang, zumal Markus Rühl zum Kraftsport kam, wie die Jungfrau zum Kinde. Er ging nur in ein Fitness-Studio, um auf Anraten eines Arztes die Beinmuskulatur eines verletzten Knies zu stärken. Doch Markus Rühl hatte dann mehr Freude am Training mit schweren Gewichten als am Fußball spielen – und so verblieb er beim Bodybuilding. 2007 beendete Rühl seine Profikarriere als Bodybuilder. Der Kraftsportler hat mit seinem Wettkampfgewicht von 130 Kilo eine imposante Figur.

Seit seinem Rücktritt ist er auf vielen Veranstaltungen anzutreffen. So auch in Hechingen. Mit Tipps in puncto Trainingsinhalt und -Intensität, aber auch Ernährung beeindruckte Markus Rühl so manchen Besucher.

Individueller Plan

Nach einer Trainingseinheit mit dem Profi referierte Rühl zum Thema „Richtige Ernährung“. Der richtige Ernährungsplan ist mindestens so wichtig und entscheidend wie das passende Training, wenn man einen muskulösen und athletischen Körper aufbauen möchte, so Rühl. Das ambitionierteste Training nutze nur wenig, wenn die Ernährung nicht auf den eigenen Körpertyp angepasst sei. Falsches Training und falsche Ernährung könnten sogar ungesund und kontraproduktiv sein. Sowohl Trainings- als auch Ernährungspläne sollten individuell sein, da nun mal jeder Körper anders reagiert und funktioniert. Optimal sei es, wenn man die Zusammenhänge von Ernährung, Stoffwechsel und Training verstehe und dementsprechend einen Plan verfolgt. Diesem könne man meist nach kurzer Zeit bereits intuitiv folgen, ohne mit einem Notizblock durch den Alltag gehen zu müssen.

Das Fitness-Studio MC Shape in Hechingen bietet einen Geräte- und Ausdauerpark.