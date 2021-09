Mitreden, mitgestalten: Wenn es um die Zukunft des Maute-Areals in Bisingen geht, einer immerhin 1,6 Hektar großen Industriebrache mitten im Ort, setzen Bürgermeister und Gemeinderat auf volle Transparenz. Und so war am Mittwochabend in der Bisinger Hohenzollernhalle erneut zu einer Informationsve...