Die Wettbewerbsaufgabe hatte der Bisinger Gemeinderat klar gestellt: Da die innerstädtische Fläche des ehemaligen Textilunternehmens Maute seit November 2017 im Eigentum der Gemeinde Bisingen ist, eröffnen sich neue Entwicklungspotenziale für das sogenannte Maute-Areal. „Für die Neubebauung des Maute-Areals ist eine städtebauliche und freiräumliche Planung vorgesehen“, erklärt Bisingens Bürgermeister Roman Waizenegger.

Der Bisinger Gemeinderat entschied sich für eine Mehrfachbeauftragung, um vielfältige Ansätze städtebaulicher Figuren und Formen eines durchmischten Quartiers zu suchen. Das heißt, der Siegerentwurf wird nicht automatisch komplett übernommen, sondern der Gemeinderat behält sich die Freiheit, gute Ideen auch aus den anderen Arbeiten – fünf standen zur Wahl (siehe Infokasten) – herauszupicken.

Und so sah die Wettbewerbsaufgabe aus

Und natürlich haben sich Verwaltung, Gemeinderat und die Bisinger selbst (in etlichen Infoabenden und Bürgerworkshops) Gedanken darüber gemacht, was für das Maute-Areal denn so vorstellbar wäre. Im Mittelpunkt stand dabei eine ausgewogene Durchmischung des Quartiers aus moderat verdichtetem Wohnungsbau (barrierefrei/-arm, Seniorenwohnen, Familienwohnen), Dienstleistung und wohnverträglichem Gewerbe. Darüber hinaus waren die Schaffung von neuen Räumen für Verwaltung (neues Rathaus), ein neuer Polizeiposten sowie eine Postfiliale und gestaltete Grün- und Freiflächen gewünscht. Zukunftsfähige Ideen zur strukturellen und gestalterischen Verknüpfung von Straßen-, Platz- und Freibereichen sollen zur Wohn- und Aufenthaltsqualität im neuen Quartier beitragen.

Bewertungskommission aus Fach- und Sachjuroren

Die Bewertungskommission tagte unter dem Vorsitz von Matthias Schuster, einem Architekt und Stadtplaner, in der Hohenzollernhalle in Bisingen. Dabei wurden die fünf eingereichten Arbeiten beurteilt.

Die Bewertungskommission wählte den Entwurf der Arbeitsgemeinschaft citiplan aus Pfullingen und Riehle+Assoziierte aus Reutlingen einstimmig auf Rang eins, mit der Empfehlung, die Arbeit der weiteren Planung zu Grunde zu legen.

„Alle Entwürfe haben gezeigt, dass sich der Städtebauliche Wettbewerb zu diesem Zeitpunkt mehr als gelohnt hat,“ so Bürgermeister Waizenegger. „Durch die klaren, in der gestalterischen Freiheit jedoch offenen Vorgaben kamen durchweg interessante Entwürfe zustande. Der Siegerentwurf stellt dabei eine sehr gute Grundlage für die weiteren Planungen, insbesondere den aufzustellenden Rahmenplan dar. Damit sind wir auf dem Weg zur Entwicklung unseres Maute-Areals ein gutes Stück vorangekommen.“

Was macht den Siegerentwurf aus?

Was macht den Entwurf der Arbeitsgemeinschaft citiplan und Riehle+Assoziierte aus Sicht der Kommissionsmitglieder denn nun so interessant? Hier ein paar Auszüge aus der Beurteilung:

► Der Leitgedanke der Arbeit wird durch die Verfasser konsequent in eine neue städtebauliche Struktur übersetzt. Der Entwurf nimmt bestehende Gebäudestrukturen wie das Kesselhaus auf und vervollständigt sie durch wohlproportionierte und stimmig orientierte Gebäudesetzungen, zu gut dimensionierten Nutzungszonen. Durch die vorgeschlagene Reminiszenz, den Anklang an früher, wird so immer ein Stück Geschichte erlebbar bleiben, die gegebenenfalls auch in der Freiraumgestaltung weiter thematisiert werden könnte.

► Die gewählte städtebauliche Körnung und Dichte fügt sich einerseits gut in die Umgebung ein, andererseits erhält sie die charakteristische, kräftige Struktur des früheren Industrieareals, ohne dass die Vermittlung zwischen dem neuen Quartier und der umgebenden Bestandsstruktur leiden würde.

► Geschickt nimmt der Entwurf die Verbindungsachse Eichgasse aus der Ortsmitte auf und führt sie direkt auf den Rathausplatz, welcher unmittelbar von der Bahnhofstraße zum Rathausgebäude einleitet.

► Die öffentliche Freiraumfuge zwischen dem dichten Quartier im Süden und der nördlichen Bestandsbebauung ist richtig gesetzt und vernetzt das neue Maute-Areal konsequent mit der Umgebung. Entlang dieser Quartiersfuge sind alle öffentlichen und gewerblichen Nutzungen folgerichtig platziert. Allerdings wird die Nutzung Kita und Jugendzentrum kritisch gesehen, da diese Nutzungen im Ort an anderer Stelle gesehen werden.

► Die Verfasser schlagen eine gute Mischung und eine vernünftige Wohnungsanzahl von zeitgemäßen, verschiedenen Wohnformen vor, die eine gewisse Flexibilität für zukünftige Investoren bietet.

► Insgesamt eine Arbeit, so abschließende das Gesamturteil, die die gestellte Aufgabe sehr gut umsetzt, insbesondere das historische Erbe in die Zukunft zu transportieren vermag und eine gute wirtschaftliche Umsetzung mit dennoch gut proportionierten Freiräumen für die Allgemeinheit ermöglicht.

Und wie geht es jetzt weiter?

Wie geht es nun weiter? In der kommenden Gemeinderatssitzung am 16. März werden alle Entwürfe öffentlich vorgestellt. Mit der STEG, Stadtentwicklungs GmbH, hat die Gemeinde dabei einen professionellen Partner an der Seite.

Danach werden alle Entwürfe samt Modell im Foyer der Hohenzollernhalle bis nach den Osterferien ausgestellt. Diese können zu den gängigen Öffnungszeiten der Gemeindebücherei eingesehen werden. Zudem werden die Entwürfe auf die Gemeindehomepage eingestellt. Anregungen können über maute@bisingen.de direkt mitgeteilt werden.

In einer Klausurtagung am 27. März berät der Gemeinderat dann intensiv über den Siegerentwurf der Arbeitsgemeinschaft citiplan und Riehle+Assoziierte sowie über den daraus zu entwickelnden Rahmenplan und das weitere Vorgehen, unter anderem über den Gebäuderückbau.

Die Öffentlichkeit ist gefragt – einfach melden

„Zudem ist eine weitere, zeitnahe Öffentlichkeitsbeteiligung angedacht“, so Waizenegger, „sobald dies aufgrund der gültigen Corona-Verordnung erlaubt und sinnvoll ist.“

