Haigerloch Abschluss der Frederick-Tage mit dem Bär

Haigerloch / Wilfried Selinka

Puppenspiel: Die Geschichte von einem kleinen Mädchen und einem Bären bildete den Abschluss der Frederick-Tage in Haigerloch.

Bereits seit über 20 Jahren gibt es das landesweite Literatur- und Lesefest „Frederick-Tage“. Von Beginn an beteiligte sich die Stadtbücherei Haigerloch an dieser landesweiten Aktion, die bei Kindern und Jugendlichen das Lesen und die Begeisterung für Literatur fördern will. Beim Auftakt ging es in den Räumen der Bücherei „räuberhaft“ zu. Wer den Räuber Hotzenplotz fand, der sich versteckt hatte, durfte ein Selfie mit ihm machen.

Passend dazu konnten die Leseratten eine Räubermütze und einen Räuberbart aus Papier basteln. Echte Hotzenplotzkenner schafften natürlich auch das Hotzenplotz-Rätsel. In der Vorlesestunde ging es ebenfalls um den Räuber, dabei wurde aus „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ von Otfried Preußler vorgelesen.

Beim „Mädelsabend“ wurden in der Bücherei Fotorequisiten gebastelt und gleich bei einem Fotoshooting in Szene gesetzt. Am Verkleiden und Fotografieren hatten Mädchen ab sieben Jahren ihre helle Freude. Aber auch zwei besondere Autorinnen machten über die Frederick-Tage in Haigerloch ihre Aufwartung. So kam die Illustratorin und Grafikerin Susanne Göhlich in den Kindergarten, wo es vor Vorschulkindern aus Haigerloch, Bittelbronn, Trillfingen und Stetten vor allem um „Die zehn kleinen Burggespenster“ ging. Zugleich waren die Kinder natürlich von den schönen Illustrationen angetan.

Auch die Grundschule Gruol erhielt Besuch von einer Autorin: Annette Roeder las am Wochenende im Musiksaal für die Erst- und Zweitklässler aus einem ihrer Kinderromane. Die Inspiration dafür, so verriet sie ihrem Publikum, hatten ihr die eigenen drei Sprösslinge und ihr Hund Karli geliefert.

Den Abschluss bildete am Freitag im Bürgerhaus das Berliner Puppentheater, das die fröhlichen Geschichten von „Mascha und der Bär“ zeigte. Die Kinder wurden in das Geschehen mit einbezogen, als der gutmütige Bär, der im Wald eigentlich seine Ruhe haben will, täglich von dem quirligen Mädchen Mascha aufgesucht wird. Dabei sorgt Mascha stets für eine Menge Chaos. Doch auch wenn der Bär sich oft über Mascha aufregen muss, werden die beiden schließlich Herzensfreunde.