Stetten Markierte Schulwege geplant

Stetten / Franz Buckenmaier

Ortsvorsteher Hannes Reis rief in Erinnerung, was im vergangenen Jahr bezüglich der chaotischen Parksituation in Stetten für Lösungen beschlossen worden waren: eine Ausweisung von sechs Parkplätzen als Kurzparkplätze am Rathaus, die Entfernung des Schildes „Feuerwehrzufahrt“, die Ausweisung zweier Parkplätze bei der Zufahrt zum Schulhof zum Parken mit Ausweis, eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung für die Bachstraße, die Anbringung einer Tafel mit Tempo 30 sowie eines Kinderpiktogramms vor der Schule und das Einrichten eines Halteverbots zwischen sieben und 9 Uhr sowie 11 und 13 Uhr.

Schulrektorin Ursula Kleinmaier berichtete, dass zu Schulanfang und -ende nach wie vor chaotische Zustände herrschten. Die Situation sei immer noch schlecht, und es werde ihrer Ansicht nach zu wenig kontrolliert.

Sachgebietsleiter Stephan Reuß von der Hechinger Stadtverwaltung meinte, dass sich diese Situation nie ändern werde. Die wenigen Kontrollen begründete er mit Personalschwierigkeiten, die durch eine weitere Einstellung behoben werden sollen. Der Ortschaftsrat beschloss, die Regelungen vorerst beizubehalten.

Im Weiteren erläuterte Reuß einen Plan für ein Schulwegangebot. Fünf schwierige Punkte auf den Schulwegen seien bei einer Begehung festgestellt worden: die Einmündung Mühlstraße in die Bach- und Zollerstraße, die Bachstraße vor dem Schulaufgang, die Einmündung der Josef-Wolf-Straße in die Zollerstraße einschließlich Einmündung Uhlandstraße, Einmündung Zinkenstraße in die Bachstraße und die Abzweigung Brünnlestraße zum Weg „Am Höfle“.

Der Plan sieht nun vor: Von der Mühlstraße kommend sollen die Kinder die Zollerstraße auswärts gehen, diese in Höhe „Am Bergle“ überqueren und sich von dort bergab zur Bachstraße richten. Vor der Schule soll die Bachstraße in Höhe des Treppenwegs zum Schulhof überquert werden. Der dortige Parkplatz soll zur besseren Übersichtlichkeit wegfallen.

Im Bereich Einmündungen Josef-Wolf-Straße und Uhlandstraße in die Klosterstraße ist ein Übergang über die Klosterstraße in der Höhe des Gartengeländes zwischen Klosterkirche und dem ehemaligen Beichtvaterhaus des Klosters geplant.

Der Schulweg von der Zinken- in die Bachstraße soll unmittelbar nach der Einmündung in die Brünnlestraße führen. Der Weg von der Brünnlestraße soll in Höhe der ehemaligen Schmiede in den Weg „Am Höfle“ zur Schule führen. Die Übergänge sollen werden mit grüngefärbten Handsteinen markiert werden.

Stephan Reuß betonte, dass dieser Plan nur ein Vorschlag ist. Der Ortschaftsrat erklärte sein Einverständnis zu dem Plan. Nun will man das Gespräch mit den Eltern kommen.

Ebenfalls Thema der Sitzung: im Baugebiet Hilb gibt es Schwierigkeiten mit Erbengemeinschaften und mit einem Eigentümer, der nicht verkaufen will.

Ortsvorsteher Reis gab ferner bekannt, dass in der Uhlandstraße, Klosterstraße, Joseph-Wolf-Straße und in der Brünnlestraße bis Sprißlerstraße und Brühlweg-Hölzlinstraße sowie in der Hechingerstraße der Breitbandnetzausbau erfolgt.