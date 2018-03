Hechingen Marius Kramer übernimmt das Ruder

Hechingen / SWP

Der Akkordeonclub Hechingen hat einen neuen Vorstand – keine Entlastung für den ausgeschiedenen Vorsitzenden.

Viel Gesprächsbedarf gab es bei der Mitgliederversammlung des Hechinger Akkordeonclubs im „Löwen“ in Boll. Tobias Pongs begrüßte die Mitglieder mit einer besonderen musikalischen Umrahmung. Mit seinem speziellen Akkordeon konnte er dank integriertem „Loop-Generator“ rhythmische Muster und Melodien regelrecht übereinander schichten, um dann weitere ­Melodien zu intonieren. Tobias Pongs wurde mit viel Applaus bedacht, bevor Marius Kramer als 2. Vorsitzender die Gäste begrüßte und das Jahr Revue passieren ließ, um in Anschluss einen Ausblick für das kommende Vereinsjahr zu ­geben.

Danach schloss sich der Bericht der Kassiererin Sabrina Kramer an. Dieser wurde ebenfalls von Marius Kramer vorgetragen, da Sabrina Kramer verhindert war. Dem Bericht war zu entnehmen, dass sich beim Hechinger Akkordeonclub im zurückliegenden Vereinsjahr Gewinn und Verlust die Waage hielten. Dass Kramers Tätigkeit sehr arbeitsintensiv war und korrekt ausgeführt wurde, war dem Lob der Kassenprüfer Jürgen Haas und Nicole Mayer zu entnehmen – bevor sie die Entlastung Kramers empfahlen, die einstimmig gewährt wurde. Dirigent Franc Zibert zeigte sich in seinem Bericht zufrieden und dankte allen Musikern.

Im Oktober hatte der Vorsitzende Gerhard Titze unerwartet sein Amt wegen „Unstimmigkeiten“ niedergelegt. Bei der Entlastung des Vorstands wurde Titze anders als die übrigen Mitglieder nicht entlastet.

Tobias Pongs leitete dann die Neuwahlen ein, wonach sich der Vorstand nun folgendermaßen zusammensetzt: Neuer Vorsitzender ist – zunächst für ein Jahr – Marius Kramer, Susanne Münnich ist die neue 2. Vorsitzende. Nicole Mayer und Anita Noack werden als Kassierrt die Kassengeschäfte leiten, Kassenprüfer sind Christel Eckenweiler-Koch und Elisabeth Sandow. Franziska Münnich bleibt weiterhin als Jugendwart in ihrem Amt. Als neue Beisitzer kommen Heike Pudrycki, Jürgen Haas sowie Marion Brecht hinzu.

Im neuen Vereinsjahr gibt es wieder viele Termine, bei denen der Verein in der Stadt präsent sein möchte, so beispielsweise auch wieder bei der langen Kulturnacht am 29. September.