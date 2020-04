Die diakonische Einrichtung Mariaberg verzeichnet innerhalb weniger Tage einen drastischen Anstieg der mit Covid19 infizierten Personen im Bereich ihrer Einrichtungen. In mehreren Wohnangeboten in Mariaberg Burladingen und Trochtelfingen gibt es aktuell knapp 50 positiv getestete Fälle.

Virus ist „im großen Umfang angekommen“

Nachdem in vergangenen Wochen nur einzelne Verdachtsfälle bei Mitarbeitern zu verzeichnen waren, ist das Corona-Virus „nun im großen Umfang angekommen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Einrichtung habe, sofort nach der ersten Bestätigung vollständige Tests in den Wohnangeboten veranlasst. Die erkrankten Personen befänden sich nun in Quarantäne, mögliche Kontaktpersonen wurden gelistet und soweit erforderlich getestet.

Weitere Tests sind vorbereitet

„Sämtliche notwendigen Schutzmaßnahmen sowie die Bereitstellung von Schutzausrüstung wurden veranlasst.“ Ein enger Kontakt mit den Gesundheitsämtern und Landratsämtern Sigmaringen, Zollernalbkreis und Reutlingen sorge für eine gute Abstimmung der Maßnahmen. „Die weitere Durchtestung von gegebenenfalls neu hinzukommenden Wohnangeboten mit Verdachtsfällen, auch an den Außenstandorten, ist vorbereitet. Für die Mariaberger Wohnangebote stehen zurzeit zwei Ärzte für Hausbesuche und tägliche Gesundheitsüberprüfungen zur Verfügung, um schnellstmöglich weitere Infizierte entdecken zu können sowie um vermeidbare zusätzliche Erkrankungen so gering wie möglich zu halten und um die Zahl der vermeidbaren Krankheiten so gering wie möglich zu halten.“

Schutzmaterial reicht nicht aus

Wie Pressesprecher Robert Zolling weiter mitteilt, habe Mariaberg bereits in der ersten Märzwoche einen Krisenstab aus den Vorständen, aus Leitungskräften, dem Chefarzt des Mariaberger Fachkrankenhauses sowie aus den Hygienebeauftragten der Einrichtung zusammengestellt. „Zahlreiche Vorsorgemaßnahmen zum Schutz von Klienten und Mitarbeitenden konnten so schon frühzeitig auf den Weg gebracht werden. Und die Vorgaben der Corona-Verordnung der Landesregierung zur Eindämmung der Pandemie wurden, weitgehend schon vor dem Erlass, umgesetzt.“ Auch Schutzmaterial sei – so weit möglich – bereits im Vorfeld angeschafft worden. Allerdings reiche es „bei weitem nicht aus“.

Ausbruch war im offenen Stadtteil abzusehen

Die Einrichtung weist darauf hin, dass Mariaberg ist keine geschlossene „Anstalt“ ist, sondern ein offener Stadtteil. Tagtäglich fahren Hunderte von Mitarbeitenden aus der gesamten Region zum Arbeiten hierher. „In diesem Zusammenhang war, trotz Umsetzung weitreichender Schutz- und Eindämmungsmaßnahmen, der Ausbruch der Pandemie ebenso zu erwarten, wie im Rest der Bevölkerung.“ Oberstes Ziel der bisherigen Maßnahmen sei die „Verzögerung des Ausbruchs“.

Angst vor weiteren Ausfällen

Die größte Herausforderung der kommenden Tage werde nun der ausreichende Nachschub an Schutzmaterialien sowie die notwendige Personalversorgung in den Wohnangeboten Mariabergs sein. Das „spürbar große Engagement aller Mitarbeitenden, sich voll einzubringen und sich solidarisch mit den Kolleginnen und Kollegen und Klienten zu zeigen“, verdiene höchsten Respekt.

Dennoch könne es bei weiteren Ausfällen unter den Mitarbeitenden und einer weiter steigenden Zahl von Erkrankungen zu großen Personalengpässen in der Versorgung und Betreuung kommen.

Das könnte dich auch interessieren