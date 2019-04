Polizei-Großeinsatz auf dem Hechinger Obertorplatz. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte der Polizei verhafteten am Donnerstag einen Mann, der zur Mittagszeit in einer Beratungsstelle für psychische Erkrankungen andere mit einer Pistole bedroht hatte. Der Mann wurde in dem Gebäude in der Hechinger Oberstadt festgenommen und abgeführt.

Täter zog unvermittelt eine Waffe

Wie Zeugen sagten, habe sich der Verhaftete öfter in der Beratungs- und Begegnungsstätte aufgehalten, sei eher unauffällig gewesen. Gestern soll er unvermittelt eine Waffe gezogen haben. Laut dieser Darstellung sei es einem Anwesenden gelungen, ihn zu überreden, dass er sie hergibt.

Die Polizei bestätigte, dass der Mann bewaffnet war. Über weitere Hintergründe und Einzelheiten ist noch nichts bekannt. die Ermittlungen dauern an, die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet, der Verhaftete befindet sich in Gewahrsam der Polizei.

