Hechingen Märchenhafter Einkauf bringt Umsatz

Hechingen / Matthias Badura

Weniger Besucher, mehr Umsatz. So fasste Sigfried Wischke vom Stadtmarketing den verkaufslangen Samstag zusammen.

Der Hechinger Marktplatz wirkte leer an diesem verkaufslangen Samstag, den der Stadtmarketingverein anstelle des geplatzten verkaufsoffenen Palmsonntags ins Leben gerufen hatte. Der Marktplatz wirkte leer – bestätigte Sigfried Wischke, Koordinator des Stadtmarketings, Aber: „Der Umsatz in den Läden war besser.“

Es bringe ja nichts, wenn an den Verkaufsveranstaltungen die Buden und Stände auf dem Platz umlagert sind, aber kein Mensch in die Läden gehe, wie das oft der Fall ist. Nein, Wischke zeigte sich zufrieden: „Der Tag hat uns gezeigt, dass das Konzept stimmt.“ Sicher gebe es da noch einiges zu verbessern: Das Sardellenfest auf dem Obertorplatz hätte mit einbezogen werden können, der Flohmarkt in der Herrenackerstraße ging wegen der ungewollten Terminverschiebung von Palmsonntag auf jetzt in die Hose, auch da müsse man in Zukunft aufpassen. Nicht zuletzt würde sich Wischke wünschen, dass fürderhin noch mehr im Sinne des Märchen-Mottos, unter dem der Verkaufstag stand, dekoriert werde. Andererseits hätte sich einige Läden sehr viel Mühe gegeben, dort war das Personal liebevoll kostümiert.