Am Dienstag, 21. Mai, um 20 Uhr lädt das Bildungshaus St. Luzen zu einem Vortrag mit der Religionspädagogin und Expertin für Zahlensymbolik, Claudia Sailer, ein. Ein besonderer Blick wird bei diesem Vortrag im Marienmonat Mai auf die Mutter Jesu geworfen.

Biblisch und in der Kunst ist immer wieder die Einheit Marias mit Gott zu finden. Sie ist Grundlage und Sinnbild für die Fruchtbarkeit der Erde auch in der Kirche. Zu finden ist sie in der christlichen Mystik, die bis vor 260 Jahren selbstverständlich gelebte Praxis war. Denn in der Geschichte war die Mutter (lateinisch: Mater) hier: die Mutter Maria, immer zugleich Symbol für die mütterliche Erde, die heilige Mater-ie des Paradieses.

An diesem Abend werden anhand gotischer und moderner Marienbilder die faszinierenden Zahlengeheimnisse, die Grundlage der christlichen Spiritualität waren und sind, erschlossen. Ohne dieses Einssein kann auch heutzutage das Fortschreiten in der Spiritualität nicht gelingen, von daher ist sie grundlegend auch in der Begegnung von Männern und Frauen in der Kirche.

Der Vortrag findet im Bildungshaus St. Luzen in Hechingen um 20 Uhr statt. Nähere Informationen unter Tel.: 07471/9341-0 oder im Internet unter www.luzen.de.