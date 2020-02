Das abwechslungsreiche Programm startete mit dem traditionellen Einmarsch der „Lumpen“, ehe S’ Aubenger Ballett ihren famosen Tanz „Avatar – Im Kampf um das eigene Leben“ präsentierte.

Niklas Stifel massierte an- schließend die Zwerchfelle der Anwesenden, indem er als „Bauer Zitzele“ in entsprechender Kostümierung und mit gehäkeltem Kuheuter auf dem Kopf schlüpfrige Witze zum Besten gab. Als das Publikum nach einer Pointe nicht sofort reagierte, meinte Stifel trocken: „Das ist ein Teebeutel-Witz, der muss ein bisschen ziehen.“

Drei Mitglieder der Fürstengarde sorgten danach als „Die Mexikaner“ in entsprechender Tracht inklusive Sombreros mit zwei Playback-Einlagen für Unterhaltung und mexikanisches Flair. Bei Tony Marshalls Klassiker „Fiesta Mexicana“ sang und klatschte das Publikum mit.

Einer der Höhepunkte im Programm war wieder die Narrenpredigt von Heike Schneck, die als Alte verkleidet auf schreiend komische Weise und in Reimform Anekdoten zu erzählen wusste. Sie begann mit dem Thema „Schließung der Volksbankfiliale“: „Ha des isch doch Nepper, Schlepper, Baurafänger, mit aos guatgläubiga, netta Aubenger.“ Vor allem die älteren Owinger hätten so ihre Probleme mit Internetbanking. Die Rednerin befürchte, dass sie nun für das Abwickeln der Bankgeschäfte mit ihrem Rollator nach Bisingen laufen müsse. Aber bald gebe es in Owingen ja eine Rettungswache, dann dürfe sie sich mit ihrer Überweisung von der Bank unterm Sauerstoffzelt wieder erholen Sie berichtete auch von einer Panne im internen E-Mail-Verkehr bei „Wohn Schick“: Statt „Hosenhalter“ war von „Hodenhaltern“ zu lesen. Daraufhin habe das Lager des Möbelhauses das Büro darüber informiert, dass man kein Sex-Shop sei.

Beim lustigen Sketch „Wenn ich nicht auf der Bühne wäre“ der Fürstengarde enterten nacheinander ein Polizist, ein Fußballer, ein Maler, ein Zimmermann, ein Boxer, eine Tänzerin, ein Waschweib, ein Gärtner, ein Golfer und ein Feuerwehrmann die Bühne, wobei jeder mit eigenen Sprüchen und eigener Choreographie versehen war.

Nicht minder witzig war der Sketch „Bettgeschichte“ mit Dietmar Wannenmacher als Ehefrau und Tobias Binder als Gatte, die sich in einem senkrecht auf der Bühne stehenden Bett witzige Dialoge lieferten. So fragte sie ihn, was am Alkohol trinken so toll sei, woraufhin er entgegnete, das verrate er nicht, sonst wolle sie ab sofort mit in die Kneipe gehen.

Dann sorgten noch die Mitglieder des Männerballets „Aerobic Sisters“ als Ballerinas für Lachtränen im Publikum, ehe die Lumpenkapelle Grosselfingen/Owingen mit fetzigen Liedern wie „Let ́s Dance“ oder dem Schlager „Die kleine Kneipe“ den Schlusspunkt setzte.

Das könnte dich auch interessieren: