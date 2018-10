Rangendingen/Grosselfingen / Melanie Steitz

Sogar der Minibagger rückte vergangene Woche an. Auf der L 391 zwischen Rangendingen und Grosselfingen wurde repariert.

Die Straßenmeisterei Balingen hat an der Landesstraße 391 im Abschnitt zwischen Rangendingen und Grosselfingen stellenweise die abgebrochenen Fahrbahnränder mit Asphaltbeton aufgebaut. Wie Marisa Hahn, Sprecherin des Landratsamts (LRA) Zollernalbkreis bekanntgibt, wurden auch die von Lastwagen tiefer gefahrenen Randstreifen neben der Fahrbahn der Straße mit einem Minibagger reguliert. Die Arbeiten, die vergangene Woche noch in vollem Gange gewesen sind, wurden inzwischen abgeschlossen, so Hahn.