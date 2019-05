Themen in diesem Artikel Gemeinderatswahl

Gravierende Klöpse sind diesmal bei der Auszählung in Hechingen nicht passiert. Etliche kleine Fehler korrigierte der Gemeindewahlausschuss. Und dann wurden noch Zettelchen gezogen.

Die gute Nachricht vorneweg: Eine Panne wie 2014, als bei der Auszählung der Gemeinderatswahl 3200 Stimmen auf einem Rechner vergessen wurden, hat es diesmal in Hechingen nicht gegeben. Der Gemeindewahlausschuss, der am Mittwochmittag unter der Leitung der Ersten Beigeordneten Dorothee Müllges tagte, durfte einstimmig feststellen, dass sowohl die Kreistagswahl im Hechinger Wahlkreis als auch Gemeinderats- und Ort­schaftsratswahlen korrekt ausgezählt worden sind und sich an den am Montag veröffentlichten Stimmenanteilen und Sitzvergaben nichts geändert hat.

Gleichwohl gab es bei der Kontrolle der Auszählung noch viel Arbeit – und etliche Korrekturen im Detail. So büßte zum Beispiel der (nicht in den neuen Gemeinderat gewählte) SPD-Kandidat Dieter Kalmbach bei der Überprüfung 22 (!) Stimmen ein. Statt 533 hat er jetzt nur noch 511. Banaler Grund: Etliche der gut 200 Wahlhelfer hatten beim Auszählen immer mal wieder denselben Fehler gemacht: Als sie im Excel-Programm ihre Listenblätter öffneten, haben sie durch einen verfrühten Mausklick Stimmen eingetragen, die es gar nicht gab. Allein 19 Mal wurde da irrtümlich bei dem Namen Kalmbach geklickt, der gerade an der prekären Position war. „Fehler passieren überall, wo Menschen was tun“, entschuldigte Wahlleiter Stefan Bauser die Fehlklicks, die in geringeren Maße auch andere Kandidaten betrafen, beispielsweise die CDU-Stadträte Regina Heneka und Lutz Beck. Andere Fehler passierten, weil mal Wähler, mal Wahlhelfer mit den Tücken der Unechten Teilortswahl überfordert waren. „Das ist das komplizierteste System, das es gibt“, sagte Bauser. „In Albstadt und in Balingen ist es schon abgeschafft.“ In Hechingen führt es diesmal wieder zu einem aufgeblähten Gemeinderat. Sieben Ausgleichsmandate machen 33 statt 26 Sitze im Gremium.

Unvermittelt kam im Wahlausschuss dann noch Spannung auf. Denn für zwei Ortschaftsräte mussten Ersatzmandate unter stimmengleichen Bürgern, die gar nicht kandidiert hatten, aber trotzdem auf Stimmzetteln notiert wurden, ausgelost werden. Ergebnis: In Beuren ist hinter Stadtrat Jürgen Fischer, der ungefragt sechs Stimmen erhielt, die „Jockele“-Wirtin Maxi Herrmann zweite Ersatzkandidatin. Sie gewann das Los gegen Ex-Ortsvorsteherin Diana Chiaramonte (beide fünf). In Boll, wo Dietmar Wiktor (sechs) erster Ersatzmann ist, gewann Andrea Saile den Los­entscheid gegen Gerd Scheufele und Klaus Hoch (alle fünf).

Konstituierende Sitzung am 25. Juli Der neue Gemeinderat der Stadt Hechingen konstituiert sich kurz vor der Sommerpause: Am Donnerstag, 25. Juli, werden die frisch gewählten Räte verpflichtet.

Die AfD ist nicht stark genug für eine Fraktion Nur vier Listen haben im neuen Hechinger Gemeinderat Fraktionsstärke erreicht: die CDU mit elf Sitzen, die Freien Wähler mit zehn, die SPD mit fünf und die Bunte Liste mit vier Mandanten. Die zwei Sitze der neu einziehenden AfD reichen nicht für Fraktionsstärke. Laut Geschäftsordnung des Gemeinderates braucht es für eine Fraktion „mindestens drei Stadträte“. Dem einzigen FDP-Stadtrat, Hüznü Yagbasan, liegt das Angebot der CDU vor, die Fraktionsgemeinschaft fortzusetzen. hy

330 Stimmzettel waren bei der Gemeinderatswahl ungültig. Das entspricht 4,2 Prozent. Und noch eine interessante Zahl: 24,7 Prozent der Wähler haben mit Brief gewählt.