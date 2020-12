20:30 Uhr: Die HZ hat am Rangendinger Wahlabend Stimmen zu Manfred Haugs Sieg gesammelt. Hier sind sie:

Pauli: Rangendingen ist bestens gerüstet

Landrat Günther-Martin Pauli sieht Rangendingen für die nächsten Jahre in seiner Entwicklung bestens gerüstet, denn: „Die Gemeinde hatte in den vergangenen Jahren mit Johann Widmaier einen hervorragenden Bürgermeister – und Manfred Haug damit einen hervorragenden Lehrmeister.“ Da stünden die Zeichen gut für ein prosperierendes Rangendingen.

Christoph Wild kennt Haug schon aus der Schule

Christoph Wild, Bürgermeister in Hirrlingen, freut sich sehr – und das nicht nur, weil er Manfred Haug schon „aus der Schule kennt“. Als „sehr guter Kämmerer“ sei Haug nun ins höchste Amt gewählt – und das mit einem unter diesen coronabedingten Umständen „super Ergebnis“ bei einer „super Wahlbeteiligung“. Er, Wild, freue sich auf die künftige Zusammenarbeit „mit dem richtigen Mann am richtigen Platz“, schließlich seien Rangendingen und Hirrlingen in vielen Bereichen (Schule, Wasser, Abwasser…) eng miteinander verflochten.

Magdalena Dieringer: „... dann bist du dran“

Magdalena Dieringer, für die Freien Wähler im Gemeinderat, hat Manfred Haug, erinnert sie sich, schon vor zehn Jahren wissen lassen: „Wenn der Johann mal nicht mehr antritt, dann bist du dran“. Jetzt ist es soweit – und „ich freue mich, dass er’s geworden ist“ (nämlich Bürgermeister). Die Freie Wählerin ist sich sicher, dass Haug ein offenes Ohr haben wird sowohl für die Bürgerschaft als auch für den Gemeinderat. Dabei glaubt sie ihm, dass er sich auf sein neues Amt freut – und sich das Gremium mit ihm. „Wir werden ein vertrauensvolles Miteinander haben“, ist sie überzeugt. Zumal: „Seine Themen, artikuliert im Wahlkampf, liegen auch uns am Herzen.“ Johann Widmaier habe in der Vergangenheit schon viele Akzente gesetzt, mit Manfred Haug sei eine weitere Gestaltung der Gemeinde möglich.

Erik Wendt: „Fachlich und menschlich eine gute Wahl“

Erik Wendt, Vertreter der „Rangendinger Bürger“ im Gemeinderat, ist überzeugt: Die Bürgerschaft hat mit Manfred Haug „fachlich und menschlich eine gute Wahl getroffen“. Auch glaubt er an einen harmonischen Arbeitsübergang von Johann Widmaier an Haug. Der wisse, „was Sache ist“ und werde „im Sinne und zum Wohle der Gemeinde wirken“.

Götz: „... wird kollegial fortgesetzt“

Dr. Heinrich Götz, Bürgermeister in Haigerloch, kennt und schätzt Manfred Haug als „offenen und kompetenten Mann“. Auf die Zusammenarbeit mit ihm als Bürgermeister freut er sich: „Was mit Johann Widmaier begann, wird mit Manfred Haug kollegial fortgesetzt.“

Haug: „Ich freue mich auf die Zeit, die kommt“

19:20 Uhr: In einer kurzen Ansprache hatte der designierte Bürgermeister Manfred Haug seine Freude über den Wahlsieg geäußert. Auch mit der Wahlbeteiligung von 48,1 Prozent zeigte er sich zufrieden. Sein besonderer Dank galt seiner Frau Helena. „Ich freue mich auf die Zeit, die kommt“, sagte der 44-Jährige und versprach den Rangendingern, Bietenhausenern und Höfendorfern, sich „mit ganzer Kraft, Kompetenz und Energie“ für die Gemeinde einzusetzen.

19:15 Uhr: Die Veranstaltung in Rangendingen hat sich mittlerweile aufgelöst. Coronabedingt mussten die Gratulanten sogar auf Wahlbier verzichten. Auch Ständchen wurden nicht gespielt. Unter den Gratulanten waren Landrat Günther-Martin Pauli, die Bürgermeister Heinrich Götz (Haigerloch), Oliver Schmid (Geislingen), Oliver Simmendinger (Jungingen) und Christoph Wild (Hirrlingen) sowie die Ortsvorsteher Gerd Beiter (Höfendorf) und Josef Pfister (Bietenhausen). Im Namen der Rangendinger Vereine überreichte Sängerbund-Chef Armin Glatz ein Geschenk.

Kleine Korrektur: 88,8 Prozent hat Manfred Haug geholt. (Aufgrund eines Übermittlungsfehlers hatten wir an dieser Stelle zuerst 88,1 Prozent geschrieben.)

19:05 Uhr: Zwischendurch mal was in eigener Sache: Der HZ-Liveticker wird aktuell von mehr als 2300 Menschen verfolgt. Vielen Dank für Ihr Interesse! Bleiben Sie dran. Im Laufe des Abends geht es weiter mit den Stimmen des Siegers und des zweiten Siegers, mit Reaktionen aus dem kommunalpolitischen Umfeld. Auch eine Bildergalerie und ein Video von der Kür des Siegers wird es an dieser Stelle bald zu sehen geben.

19:03 Uhr: Nebenbei bemerkt: Mit Manfred Haugs Sieg wird auch eine Tradition fortgesetzt: Auch all seine Vorgänger im Rangendinger Bürgermeisteramt – zuletzt Johann Widmaier, Otto Wannenmacher und Joachim Schäfer – kamen direkt aus Rangendingen. Der Prophet gilt im eigenen Lande nichts? Dieses Gesetz hat es bei Rangendinger Bürgermeisterwahlen nie gegeben.

Er will die Verwaltung moderner, digitaler machen

19:00 Uhr: Was sind Manfred Haugs Ziele? An der „Grundausrichtung einer lebenswerten, bürgerfreundlichen Gemeinde“ wird sich unter Haugs Regie sicher nichts ändern, verspricht der bald erste Mann im Rathaus. Gleichwohl will er auch einige neue Akzente setzen. „Ein Schwerpunkt“ seiner Arbeit als Bürgermeister wird sein, die Verwaltung „moderner, digitaler“ zu machen. Rangendingen, so hat er beobachtet, ist stark gewachsen, die Verwaltungsorganisation habe da aber nicht Schritt gehalten. Also will er vieles „neu organisieren“. Weitere zentrale Anliegen sind für ihn der Breitbandausbau, der Bau des Kreisverkehrs zwischen Netto und Edeka, der schon auf den Weg gebrachte neue Waldkindergarten, der Bau einer Seniorenwohnanlage in der Ortsmitte sowie die Sanierung der Klosterkirche und des Feuerwehrhauses. Seine Visionen hat Manfred Haug vor der Wahl in einem großen Exklusiv-Interview mit der HZ kundgetan.

18:57 Uhr: Manfred Haug tritt in große Fußstapfen, denn das Erbe, das sein Vorgänger Johann Widmaier hinterlässt, ist von einer erfolgreichen Haushalts- und Gemeindepolitik geprägt. Rangendingen ist ein Paradebeispiel für eine florierende Gemeinde und bietet daher einen erstrebenswerten Arbeitsplatz für einen Bürgermeister. Die Kommune ist schuldenfrei, hat ein Guthaben von zehn Millionen Euro, eine gute Infrastruktur, viele Unternehmen und damit Arbeitsplätze, Einkaufsmöglichkeiten, Schul- und Betreuungs-, sowie Freizeitangebote und ein Bevölkerungswachstum. Drei Mal haben die Rangendinger Johann Widmaier schon wiedergewählt und dessen erfolgreiche Politik honoriert. Und auf diesem Sockel lässt sich doch hervorragend planen, wirtschaften und an der Zukunft feilen.

Wieder ein Ur-Rangendinger im Bürgermeisteramt

18:55 Uhr: Wer ist der künftige Rangendinger Bürgermeister? Manfred Haug ist 44 Jahre alt, gelernter Diplom-Verwaltungswirt (FH) und damit ein Mann vom Fach, wie es sich die meisten Rangendinger im Vorfeld gewünscht hatten. Aktuell ist er noch Kämmerer der Rangendinger Gemeindeverwaltung sowie Vorsitzender des Sportvereins Rangendingen. Er lebt in fester Partnerschaft, hat zwei Töchter, wandert gerne und mag die schwäbische Küche. Seine Lebensphilosophie ist: „Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag.“

Die Gratulationscour läuft

18:45 Uhr: Ungefähr so klar hatten die meisten Beobachter den Wahlsieg Manfred Haugs erwartet. Während vor dem Gemeindehaus die Gratulationscour läuft, hier noch ein paar Zahlen: Von 4230 Wahlberechtigten haben 2033 ihre Stimme abgegeben. Das bedeutet eine Wahlbeteiligung von 48,1 Prozent. 2019 der Stimmen waren gültig. 1793 Stimmen entfielen auf Wahlsieger Manfred Haug. Das sind 88,1 Prozent.

Überragender Sieg für den Gemeindekämmerer

18:38 Uhr: Das vorläufige Endergebnis wird verkündet. Manfred Haug wird mit 88,8 Prozent der Stimmen neuer Rangendinger Bürgermeister. Konkurrent Peter Baron holt 11 Prozent. Die Wahlbeteiligung liegt bei 48 Prozent.

18:35 Uhr: Christoph Wild, der Bürgermeister der Nachbargemeinde Hirrlingen, erzählt, er kenne Manfred Haug schon aus Schulzeiten. Und er freue sich darauf, ihm demnächst zum Wahlsieg gratulieren zu können.

18:30 Uhr: Das Endergebnis lässt noch auf sich warten. Mittlerweile sind aber auch schon Bürgermeister aus Nachbargemeinden eingetroffen, so etwa Heinrich Götz aus Haigerloch und Christoph Wild aus Hirrlingen. Insgesamt warten etwa 50 Menschen auf dem Parkplatz vorm Gemeindehaus auf Zahlen. Vorbildlich: Alle tragen Mundschutz und halten Abstand.

18:20 Uhr: Auch Peter Baron, der Herausforderer aus Höfendorf, ist eingetroffen. Damit ist das Kandidatenfeld komplett.

18:15 Uhr: Jetzt ist der klare Favorit auf den Sieg bei der Bürgermeisterwahl, Manfred Haug, am Gemeindehaus eingetroffen.

18:10 Uhr: Die ersten Gratulanten aus dem öffentlichen Leben treffen beim Gemeindehaus ein. Armin Glatz vom Sängerbund hat ein hübsch verpacktes Geschenk für den künftigen Schultes mitgebracht.

18:04 Uhr: Die Spannung steigt. In einer guten halben Stunde wird mit dem vorläufigen Endergebnis gerechnet. Die Rollen sind klar verteilt: Gemeindekämmerer Manfred Haug ist haushoher Favorit, nachdem sich sein Last-Minute-Herausforderer Peter Baron nach seinem ersten öffentlichen Auftritt gleich wieder aus dem Wahlkampfgeschehen verabschiedet hat, weil er sich angefeindet fühlte. Die Frage kann also nur lauten: Wie hoch gewinnt Manfred Haug?

18.00 Uhr: Die Rangendinger Bürgermeisterwahl ist gelaufen, die sechs Wahllokale haben soeben geschlossen. Jetzt geht’s für die Wahlhelfer ans Auszählen.

16.08 Uhr: Die Wahlhelfer gehen von einer 40- bis 50 prozentigen Wahlbeteiligung aus. Darin enthalten sind auch die Briefwählerstimmen, teilt Annika Wannenmacher, stellvertretende Schriftführerin des Rangendinger Gemeindewahlausschusses, mit.

Im Vergleich zu den vergangenen Bürgermeisterwahlen in Rangendingen ist das gar nicht so schlecht. 2016 kam die Wahlbeteiligung in der Gemeinde auf 42 Prozent und 2008 auf 47 Prozent. Nur 2000, als Rangendingens Bürgermeister Johann Widmaier erstmals gegen Uwe Ganzenmüller aus Hechingen und Jürgen Greß aus Rangendingen antrat, lag der Wert bei 72 Prozent.

16.05 Uhr: Noch knapp zwei Stunden können auch die Briefwähler ihre Stimme für die Bürgermeisterwahl abgeben. Im oberen Rangendinger Ortskern sind die Menschen unterwegs: entweder schon auf dem Weg nach Hause oder zu einem der Wahllokale.

15.55 Uhr: Unermüdlich raschelt es in den beiden Räumen des Rangendinger Gemeindehauses, in denen aktuell die Briefwählerstimmen ausgezählt werden. Bereits 707 Zettel wurden ausgewertet. Insgesamt hatten 758 Einwohner im Vorfeld ihre Briefwahlunterlagen beim Rangendinger Rathaus beantragt.

13 Uhr: Hört man sich auf der Straße so um, dann sehen es viele Rangendinger als ihre Bürgerpflicht an, wählen zu gehen.

So schlimm sind die Rangendinger nicht“, wird betont. Und wie haben sie den vorangegangenen Wahlkampf erlebt? Die Begründung, die der zweite Bürgermeisterkandidat Peter Baron vorgebracht hatte, als er sich aus dem Bürgermeisterwahlkampf zurückzog ( die HZ berichtete ), stieß bei mehreren auf Unverständnis. „“, wird betont.

12.49 Uhr: Hansi Schilling, normalerweise Zunftmeister der Narrenzunft Jägi, unterstützt diesmal im Wahllokal „Kindergarten am Klosterweg“.

Bis jetzt gab es dort noch keine Schlangenbildung, aber bereits 130 Wähler haben dort ihr Kreuzchen gesetzt. Und mehr werden noch erwartet.

Eine Rangendingerin gibt ihre Stimme bei Hansi Schilling ab.

© Foto: Melanie Steitz

12.45 Uhr: In Rangendingen ist schon etwas mehr los, als in den Ortsteilen der Gemeinde. Man sieht viele Bürger auf den Straßen zu den Wahllokalen in das Gemeindehaus, die Schulaula und den „Kindergarten am Klosterweg“ schlendern. So mancher verbindet es mit einem Sonntagsspaziergang oder raucht vor dem Wahllokal noch schnell eine Zigarette.

In Rangendingen ist um die Mittagszeit schon mehr los.

© Foto: Melanie Steitz

12.28 Uhr: In Höfendorf läuft es relativ ruhig, teilt Ortsvorsteher Gerd Beiter mit. Im Bürgerhaus war von 8 bis 10 Uhr kaum etwas los, danach habe es aber auch keine Warteschlangen vor dem Wahllokal, in das maximal vier Personen gleichzeitig eintreten dürfen, gegeben, fügt Gerd Beiter hinzu.

Eine Höfendorferin gibt ihre Stimme ab. Gerd Beiter (von links), Daniela Eger und Hans-Paul Möller sind Wahlhelfer im Bürgerhaus.

© Foto: Melanie Steitz

Den großen Andrang erwarten Beiter und die Wahlhelfer Daniela Eger und Hans-Paul Möller erst nach der Mittagszeit. 48 von insgesamt 403 Wahlberechtigten haben bereits per Briefwahl gewählt, das heißt es werden noch 355 Einwohner erwartet, die im Bürgerhaus ihre Stimme abgeben werden.

12.20 Uhr: Manuel Speidel, Jochen Böß und Jörg Schmid, die Wahlhelfer in Bietenhausen, empfangen die Bürger in der Ortschaftsverwaltung mit Mundschutz und hinter Plexiglasscheiben. Laut Jochen Böß sind bisher wenige Wähler da gewesen. Normalerweise seien die Stoßzeiten immer vor und nach dem Kirchgang. Wegen der Corona-Situation sei das diesmal aber nicht der Fall.

Die Wahlhelfer in Bietenhausen (von links): Manuel Speidel, Jochen Böß und Jörg Schmid.

© Foto: Melanie Steitz

Die Wahlhelfer rechnen mit weitaus mehr Wählern nach dem Mittagessen, am Nachmittag. rund 80 Bietenhausener brauchen sich heute nicht im Wahllokal blicken lassen. Sie haben ja schon im Voraus ihre Stimme per Briefwahl abgegeben.

12.18 Uhr: Schon biegt bei der Ortschaftsverwaltung im Ortsteil Bietenhausen einer der ersten Wähler um die Ecke. Vor dem Wahllokal hängen viele Schilder, die auf die Corona-Regeln hinweisen.

So dürfen nur maximal nur zwei Personen eintreten. Wer neu auf der Treppe hinzukommt und ins Wahllokal eintreten möchte, muss vor der Tür draußen klingeln.

8:00 Uhr: Die Rangendinger Bürgermeisterwahl läuft.

Hygienemaßnahmen und mindestens 1,5 Meter Abstand: Das gilt generell an diesem Sonntag, an dem die Gemeinde Rangendingen ihr neues Oberhaupt. Johann Widmaier tritt bekanntlich aus gesundheitlichen Gründen Ende Januar 2021 zurück. Und Manfred Haug, Kämmerer der Gemeinde Rangendingen, sowie Peter Baron, Abteilungsleiter eines mittelständischen Betriebs in Bodelshausen, haben sich um dessen Nachfolge beworben.

Doch an diesem Wahltag ist alles anders als bei vergangenen Wahlen. Der Grund ist natürlich die gegenwärtige Corona-Pandemie.

Nur eine kleine Gratulationsfeier

Eine große Gratulationsfeier wie all die Jahre zuvor wird es nicht geben. Das vorläufige Wahlergebnis soll auf dem Parkplatz des Gemeindehauses, hinter dem Rangendinger Rathaus, bekanntgegeben werden. Immerhin, hier besteht für jeden die Möglichkeit, mit Mund- und Nasenschutz sowie in einem 1,5-Meter-Abstand trotzdem teilnehmen zu können.

Wie Oliver Freiberg, im Rangendinger Rathaus zuständig für die Bauangelegenheiten und das Ordnungsamt, mitteilt, hat die Verwaltung diesmal gar keine Gäste eingeladen und rechnet auch mit nur ganz wenigen Besuchern. Auf dem Parkplatz hätten, wenn dabei die 1,5-Meter-Distanz eingehalten wird, „überschlagen zwischen 80 und 100 Bürgern“ Platz. Allgemein gilt: „Jeder darf sich im Rahmen der Corona-Auflagen bewegen“, so Oliver Freiberg. Die Bürgermeisterkandidaten Haug und Baron haben zwar keine Anwesenheitspflicht, werden aber nach HZ-Kenntnissen bei der Verkündung des Wahlergebnisses anwesend sein.

Ab 18 Uhr werden die Stimmen ausgezählt

Freiberg ist auch Schriftführer des Rangendinger Gemeindewahlausschusses und weiß über das Procedere genau Bescheid. Ab 18 Uhr wird mit der Auszählung der Wählerstimmen begonnen. Dann treffen auch in Rangendingen „die telefonischen Schnellmeldungen aus den Wahllokalen“ ein. Zur selben Zeit trifft sich der Gemeindewahlausschuss zur Sitzung im Untergeschoss des Gemeindehauses. Dabei werden die Niederschriften aus den sechs Wahllokalen, die es in Rangendingen, Höfendorf und Bietenhausen an dem Tag gibt, überprüft und das endgültige Ergebnis festgestellt.

Vorläufiges Endergebnis ab 18.30 Uhr zu erwarten

Bereits um 18.30 oder 18.45 Uhr könnte es laut Oliver Freiberg sein, dass auf dem Parkplatz verkündet wird, wer nun der neue Bürgermeister von Rangendingen ist. Anja Heinz, Pressesprecherin des Landratsamts Zollernalbkreis, teilt auf HZ-Nachfrage mit, dass Landrat Günther-Martin Pauli beabsichtigt, kurz nach Rangendingen anzureisen. Sobald das Ergebnis verkündet wird, möchte Pauli gratulieren, sich dann aber auch nicht lange dort aufhalten und schnell wieder gehen.

Der Musikverein Rangendingen wird bei der Zeremonie auf dem Parkplatz diesmal kein Ständchen zum Besten geben. Zwar wäre es schon möglich, überlegt Oliver Freiberg: „Es sei denn, sie verteilen sich um den Ort herum. Aber als Orchester geballt zu spielen, ist gerade nicht zulässig.“ Und der Musikverein Rangendingen verzichtet nun komplett auf die Gratulation wegen der Corona-Situation, gibt die zweite Vorsitzende Uta Schoder auf HZ-Nachfrage bekannt.

Mehr als 750 Stimmberechtigte wählen per Brief

Die Briefwähler haben genauso wie die Wahllokal-Besucher bis zur Deadline um 18 Uhr die Möglichkeit, ihren Stimmzettel in den Briefkasten des Rangendinger Rathauses einzuwerfen. 750 Einwohner aus Rangendingen, Höfendorf und Bietenhausen haben mittlerweile diese Unterlagen bei der Gemeindeverwaltung angefordert. Rund 300 Unterlagen gingen auch schon wieder zurück ins Rathaus. Das sind mehr, als jemals dort bei einer Bürgermeisterwahl eingegangen sind (die HZ berichtete).

Widmaier und Ortsvorsteher appellieren: „Gehen Sie zur Wahl!“

„Gehen Sie zur Wahl“, appellieren Johann Widmaier sowie die Ortsvorsteher aus Höfendorf und Bietenhausen, Gerd Beiter und Josef Pfister im Rangendinger Amtsblatt. Der Bürgermeister sei verantwortlich für die Gemeinde und repräsentiere sie nach innen und außen. „Seine Ideen, seine Tatkraft und sein Verantwortungsbewusstsein tragen wesentlich zur Entwicklung unserer Gemeinde bei“, sagen sie. „Eine gute Wahlbeteiligung stellt den Wahlberechtigten ein gutes Zeugnis für ihre bürgerschaftliche Verantwortung aus und ist eigentlich Ehrensache“, so Widmaier, Beiter und Pfister.

Regeln in den sechs Wahllokalen

Empfehlungen In Rangendingen gibt es vier Wahlräume (Gemeindehaus, Feuerwehrgerätehaus, Schulaula sowie Kindergarten am Klosterweg), in Höfendorf einen (Bürgerhaus) und in Bietenhausen einen (Ortschaftsverwaltung). Desinfizierte Kugelschreiber liegen bereit. Die Wähler können aber auch ihren eigenen Kugelschreiber verwenden. Überall soll der 1,5-Meter-Abstand zu anderen Personen gewahrt werden. Alle Wahllokale sind mit Handdesinfektionsmittelspendern ausgestattet, die beim Betreten und Verlassen benutzt werden können. Wahlkabinen werden regelmäßig gereinigt und die Wahllokale gelüftet.