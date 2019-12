Hochspannung in Jungingen: Hat die Killertalgemeinde am Sonntagabend einen neuen Bürgermeister? Oder wird am 12. Januar eine Neuwahl nötig, weil keiner der drei Bewerber im ersten Anlauf die absolute Mehrheit erreicht? Das Wahllokal ist seit 8 Uhr geöffnet.

Der Musikverein steht parat

Für den Fall, dass der Nachfolger von Harry Frick am Abend schon gewählt ist, steht der Musikverein jedenfalls bereit, im Hof vor dem Gemeindesaal ein Ständchen zu spielen.

Die Töne der Freude könnten gegen 18.45 Uhr erklingen. Vorher sei mit einem vorläufigen End­ergebnis nicht zu rechnen, hat Bürgermeister Frick in seinem Wahlaufruf auf der Titelseite des Amtsblattes wissen lassen.

1105 Bürger sind wahlberechtigt

Vor knapp acht Jahren, als Frick zum dritten Mal das Vertrauen der Junginger erhielt, war die Auszählung etwas schneller gegangen. Aber damals war der Amtsinhaber auch der einzige Kandidat gewesen. Zur Erinnerung: Am 8. Januar 2012 war Frick mit 96,5 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden. Die Wahlbeteiligung hatte 48,4 Prozent betragen. Diesmal sind – nach brandaktuellen Angaben aus dem Junginger Hauptamt – 1105 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt. Das sind exakt fünf mehr als vor acht Jahren, was wohl der Tatsache geschuldet ist, dass seither das (Kommunal-)Wahlrecht ab 16 eingeführt wurde

Gewählt werden kann noch bis 18 Uhr. Auf dem Stimmzettel stehen – in dieser Reihenfolge – der 41-jährige Diplom-Verwaltungswirt (FH) Michael Stehle aus dem Haigerlocher Stadtteil Weildorf, der 47-jährige Diplom-Verwaltungswirt (FH Polizei) Jürgen Kleinmann aus Jungingen und der 44-jährige Diplom-Betriebswirt (BA) Oliver Simmendinger, ebenfalls aus Jungingen.

Amtsantritt des Neuen ist am 1. März 2020

Der neu gewählte Bürgermeister wird am 1. März 2020 sein Amt antreten. Sollte am Sonntagabend kein Bewerber die absolute Mehrheit der Stimmen erreichen, findet am 12. Januar ein zweiter Wahlgang statt. Für einen solchen würden die Karten völlig neu gemischt. Bis nächsten Mittwoch, 18. Dezember, 18 Uhr, könnten die drei Bewerber entscheiden, ob sie ihre Kandidatur aufrecht erhalten oder nicht. Und es könnten weitere Aspiranten ihren Hut in den Ring werfen.

