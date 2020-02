Die tosenden Winde sorgen auch in den Schulen für mächtig Wirbel. Realschulrektor Stefan Hipp, geschäftsführender Schuleiter in Hechingen, hat alle Hände voll zu tun, diesen leicht chaotischen Montag zu managen. Unzählige Anrufe besorgter, ratloser Eltern mussten beantwortet werden. Soll das Kind in die Schule? Muss es? Kann es? Findet der Unterricht überhaupt statt?

Entscheidung lag bei den Eltern

Ja, sagt Stefan Hipp, die Lehrerinnen und Lehrer waren am Montagmorgen zur Stelle. Und nein, kein Schüler sei gezwungen gewesen, sich durch den Sturm zu kämpfen. „Wir haben die offizielle Empfehlung des Kultusministeriums an die Eltern weitergegeben“, erklärt Hipp. Die erlaubte den Schülern, der Schule an diesem stürmischen Montag fernzubleiben. Die Entscheidung wurde den Eltern überlassen. Der Schule Beschied geben, sollten die Eltern allerdings schon.

Nachmittagsunterricht gestrichen

An der Realschule Hechingen sind von zirka 600 Schülern etwa 100 nicht erschienen. Stefan Hipp geht davon aus, dass die Quote (nur etwa jeder fünfte/sechste Schüler war anwesend) in den anderen Schulen ähnlich ist. Einen detaillierten Gesamtüberblick hat freilich auch der geschäftsführende Schulleiter nicht. So sah man am Morgen Klassen mit nur sechs bis sieben Schülern an den Tischen sitzen. Da macht es keinen Sinn, den regulären Schulbtrieb durchzuziehen. So manche Klassenarbeit wurde verschoben.

Und auch der komplette Nachmittagsunterricht wird gestrichen, wobei Stefan Hipp betont, dass die Entscheidung immer beim jeweiligen Schulleitung liegt. Für die Ganztagsbetreuung, sagt Hipp, werde individuelle Lösungen gefunden. Kein Kind werde einfach so heimgeschickt

Manche Schulen haben gar nicht erst geöffnet, so die Grundschule in Grosselfingen. Die ist derzeit eine Baustelle. Zusammen mit dem Sturm wäre das eine zu gefährliche Mischung gewesen gewesen.

